Sambata, 3 noiembrie, de la 23:15, „Roata Norocului” da startul unui nou sezon al emisiunii, ale carei gazde sunt indragitii prezentatori Ana-Maria Barnoschi si Bursucu.

Lupta anului la “Roata Norocului”: Cosmin Cernat vs. Vladimir Draghia, “meci”de sumo

Simpatica Ana-Maria Barnoschi nu se dezminte nici in acest sezon si, asa cum ne-a obisnuit, ea se transforma in cate un personaj inedit. Doi oameni care stiu extrem de bine ce inseamna competitia, Vladimir Draghia si Cosmin Cernat, invitatii editiei de sambata aceasta „Roata Norocului”, lupta pentru o cauza nobila.

Veritabil filantrop, Vladimir Draghia, castigatorul primului sezon „Exatlon” si, in prezent, moderatorul show-ului „FanArena”, care a atras respectul si recunostinta romanilor, atunci cand a donat premiul „Exatlon”, reconfirma faptul ca nu se da in laturi atunci cand poate ajuta un copil aflat in dificultate.

„Sunt foarte mandru de ceea ce am facut (n.r.: se refera la donarea premiului «Exatlon»). Ma bucur ca am avut oportunitatea sa fac asta si nu ratez nicio ocazie sa ajut in continuare”, spune Vladimir.

Vladimir si Cosmin pornesc in lupta pentru premii, vedetele bazandu-se pe fortele lor, ca o adevarata echipa.

„Eu nu prea am noroc, dar ma bazez pe Vladimir”, marturiseste Cosmin Cernat.

Un moment inedit la „Roata Norocului” are loc atunci cand Cosmin Cernat si Vladimir Draghia sunt pusi fata in fata pentru o „confruntare” sumo.

„Mai stii cand eram la «Exatlon», iar noi nu aveam mancare si tu mancai «de toate», aveai telefon si masina? Eh, lasa ca iti arat eu tie, acum!”, l-a „avertizat”, Vladimir pe Cosmin la inceputul „luptei”.

Nu ratati o editie de colectie „Roata Norocului”, cu Vladimir Draghia si Cosmin Cernat, invitati speciali, sambata aceasta, de la ora 23:15, la Kanal D.