Lyla e cel mai prematur copil din lume. A fost născută în luna a cincea. Cum arată acum, după ce a crescut

Născută la doar 21 de săptămâni de sarcină, Lyla este cel mai prematur copil din lume care a reușit să supraviețuiască.

Atunci când a venit pe lume cântărea doar 450 de grame. Medicii nu îi dădeau micuței nicio șansă însă mama ei a insistat ca Lyla să fie resuscitată. La trei săptămâni de viață, mama fetiței, Courtney, a fotografiat-o pe Lyla. Fetița era minusculă! Iar pe mânuța ei dreaptă avea verigheta mamei sale care arăta că Lyla era extrem de fragilă.

Medicii care au adus-o pe lume pe Lyla nu îi dădeau micuței nicio șansă de supraviețuire. Însă dorința fetiței de a trăi a fost mult mai mare și a reușit să dea peste cap toate prezicerile doctorilor din întreaga lume. A fost cel mai prematur copil născut vreodată însă s-a transformat în copilul-minune.

Lyla este un copil sănătos

Informațiile despre fetița-minune au fost oferite de către părinții ei presei abia în 2017, iar în prezent cei doi sunt tare mândri de fiica lor.

Lyla nu se confruntă cu probleme medicale, nu are nicio dizabilitate și este un copil vesel și frumos. Micuța este dovada vie a faptului că minunile există!

"Când am vazut că țin un bebeluș viu în brațe, mi-am dat seama că poate supraviețui. Am simțit asta în inima mea", a spus mama fetiței.