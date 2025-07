”M-au mușcat peștii piranha de spate și…” Celebrul Martin Strel, deținătorul a cinci recorduri Guinness Book, a făcut dezvăluiri uluitoare pentru CANCAN.RO

Celebrul Big River Man, Martin Strel, și-a încheiat misiunea în România după ce a înotat alături de românul Mihai Badea pe canalul siderurgic Călărași pentru o cauză umanitară. Cei doi au înotat mai bine de trei zile, iar banii stânși merg către copiii cu probleme speciale. Aceștia vor avea casa dintre brazi CID de la Zărnești, un centru de vacanță și recuperare pentru copiii cu nevoi speciale și cei proveniți din familii defavorizate. Martin Strel (70 de ani) a vorbit exclusiv pentru CANCAN.RO și a dezvăluit toate secretele care au dus la câștigarea celor 5 recorduri Guinness Book de-a lungul carierei sale impresionante. Motto-ul lui Martin Strel este: ,,înotul pentru pace, prietenie și ape curate”.

,,A fost o onoare să fiu aici, în România”

CANCAN.RO: Care sunt impresiile despre România?

Martin Strel: Am mai avut legături cu Guvernul României în trecut. Am întâlnit în România pe premierul Petre Roman, pe președintele Emil Constantinescu, pentru că Savo Miloșevic, președintele Serbiei avea legături cu România, am fost onorat. Guvernul României a fost foarte fericit, președintele Emil Constantinescu, premierul Petre Roman . M-am întors acum. A fost uimitor, a fost o onoare pentru mine să fiu parte din acest proiect cu o cazuă nobilă, să facem tot ce depinde de noi, a fost un real succes pentru această fundație care se ocupă de copii pentru a le construi o casă chiar în mijlocul munților aici, în România.

CANCAN.RO: Ce ne puteți spune despre provocarea a de înota cu Mihai Badea? Ați avut emoții?

Martin Strel: Nu o pot numi o cursă propriu-zisă. Am înotat împreună , a fost sănătos, ne-am încurajat reciproc, am avut dureri, nu am putut dormi prima, a doua și a treia noapte. Am înotat cam 84 de ore. La final am fost foarte fericiți. Am făcut asta împreună. Dacă chiar vrei, poți!

CANCAN.RO: Tot timpul sunteți cu zâmbetul pe buze, aveți un spirit pozitiv, cum reușiți, care este secretul?

Martin Strel: Trebuie să fiu mereu pozitiv cu oamenii din jurul meu. Tot ceea ce facem este pentru noi toți, acum a fost pentru copii. Înotăm pentru pace, încurajez mediul ecologic, împotriva plasticului și a chimicalelor. De exemplu, Dunărea de aici, din România… Canalul este foarte curat!

CANCAN.RO: Aveți 5 recorduri Guinness Book. În trecut ați avt probleme cu peștii piranha, v-au mușcat de spate. Povestiți-ne puțin, ne spuneți cum a fost?

Martin Strel: Da, m-au mușcat de spater, am fost la spital.

CANCAN.RO: Sunteți încă în viață!

Martin Strel: Da, sunt viu, am avut șansa de a trăi. Încă înot, încă mă organizez așa cum trebuie.

CANCAN.RO: Ce ne puteți spune despre prima zi a dumneavoastră când ați înotat?

Martin Strel: Prima zi? Prima competiție a fost când aveam 10 ani. Am înotat cu 3 soldați 3 kilometri și jumătate. Așa am început.

CANCAN.RO: V-ați născut în Slovenia. Vă mai amintiți ceva de la meciurile acelea, cu România (n.r.- meciurile s-au disputat în anul 2001 când echipa României a ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2002)?

Martin Strel: Nu mai știu foarte multe. Îî știu pe Hagi, Gică Popescu, Simona Halep, Ion Țiriac, David Popovici este un foarte bun înotător acum. O mai știu pe Nadia Comăneci.

CANCAN.RO: Ce ne puteți spune despre hobby-urile dumneavoastră?

Martin Strel: Păi să înot în piscină, să străbat țara prin înot, cam acestea ar fi. Mai joc snooker.

CANCAN.RO: Păi poate acesta este secretul dumneavoastră, să ajungeți aici așa, la 71 de ani!

Martin Strel: Nu (n.r.-râde), nu e niciun secret. Crede-mă!

The Big River Man, Martin Strel, este un înotător sloven devenit faimos în urma realizărilor sale în apele deschise. El deține recorduri pentru cea mai lungă distanță înotată în apă deschisă, inclusiv prin fluviile Amazon, Mississippi și Yangtze. Strel este comparat cu Michael Phelps. Slovenul s-a impus mereu prin curajul său, perseverența și promovarea importanței apei curate și a protecției mediului.

The Big River Man, bun și ca pianist

La o recepție organizată la Opera Națională din București, unde au fost prezente nume importante din lumea politică și sportivă din țara noastră, Martin Strel a încântat asistența printr-un recital la pian. Martin a venit în România însoțit de soția sa, fapt care l-a cam pus în dificultate pe Mihai Badea. Acesta ar fi vrut să schimbe câteva glume cu slovenul privind frumusețile feminine autohtone, dar s-a abținut. ,,Întâlnirea cu Martin a fost salvatoare pentru mine, el a fost un pion principal în această cursă. El a stat alături de mine, mi-a dat curaj să ducem cursa mai departe. A doua noapte a fost mai grea, a fost o furtună care mi-a dat puțin planurile peste cap. Am stat în apă și cumva m-a luat frigul! Martin m-a ajutat să trec peste a doua noapte extrem de grea. Nu am avut curaj să-i aduc aminte de meciurile dintre România și Slovenia și nici nu am vorbit despre cât de frumoase sunt româncele. Martin a venit cu soția aici (n.r.- zâmbește)!”, ne-a spus Mihai Badea.

