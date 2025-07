Mihai Badea și legendarul Martin Strel se întrec în Canalul Siderurgic din Călărași! ,,A fost mușcat de piranha, nu vreau să...

Deținătorul a 5 recorduri Guinness World Records, Martin Strel se alătură lui Mihai Badea într-o provocare de 72 de ore pe Canalul Siderurgic din Călărași pentru susținerea copiilor cu nevoi speciale. Badea și legendarul Martin Strel vor avea alături 72 de tineri sportivi, împreună cu înotătorii pe distanțe lungi Bogdan Zurbagiu, Cameliu Costache, Alexandru Nicoară. Provocarea lor e inedită: vor parcurge același kilometru, dus-întors, fără oprire, timp de 72 de ore, pe Canalul Siderurgic din Călărași. Cursa este una de anduranță iar cauza umanitară e demnă de semnalat, pentru că se dorește ca din donații să se strângă banii necesari pentru a construi ,,Casa de brazi CID” de la Zărnești. Vorbim despre un centru de vacanță și recuperare pentru copiii cu nevoi speciale, care nu au ocazia să iasă din casă. Cei mici vor fi sprijiniți cu profesionalism de specialiștii Fundației Copii în Dificultate. Mihai Badea a dezvăluit exclusiv pentru CANCAN.RO ce așteptări are de la această cursă care va începe din 17 iulie. Badea a mai vorbit despre ultimele discuții purtate cu legendarul Big River Man, originar din Slovenia. ,,Martin are un curaj nebun! Ca și mine, vrea să ofere fără să aștepte nimic în schimb”

CANCAN.RO : Cum s-a ajuns la această întrecere cu Martin?

Mihai Badea: De când m-am apucat de înot în ape deschise și m-am apucat să citesc, pentru că nu prea erau multe informații, el a fost cel care m-a inspirat să fac chestia asta. Este considerat cel mai mare înotător din toate timpurile. Are 5 recorduri Guinness Book, Îmi place povestea lui. Îmi place omul, pentru că are curajul ăla nebun. E un tip foarte volubil. Am apucat să și vorbesc cu el. Este exact așa cum am citit despre el și mi-l imaginam. La fel ca și mie, vrea să ofere și nu așteaptă nimic în schimb. Are un curaj nebun! Când a înotat Amazonul, el a fost mușcat de piranha pe spate, a fost lovit de fulger! Nu vreau să trăiesc lucrurile acestea, i-am și zis!

CANCAN.RO: Ce anume vă leagă în comun pe tine și pe Martin?

Mihai Badea: La un moment dat, el povestește că atunci când a înotat în Dunăre a avut o revelație. A văzut o lumină în apă. Eu am un documentar legat de Dunăre, am înotat în Dunăre iar la sfârșitul cursei am avut exact aceeași chestie, aceeași revelație, băgam capul în apă și vedeam o altă lume! Era o chestie… Dacă vorbeam de chestiile astea acum șase ani, când m-am apucat de înot, ziceam că ești, scuză-mi expresia, nebun! Ce să caut acolo, că acestea sunt lucruri care nu se pot întâmpla?! În momentul în care le trăiești pe pielea ta… se întâmplă! Avem în comun pasiunea pentru înot, pasiunea de a face bine, amândoi am început să înotăm în ape curate!

CANCAN.RO: Pentru o astfel de cursă cu Martin este nevoie de o pregătire specială?

Mihai Badea: Cumva, cursele acestea pe care le-am făcut în ultima perioadă, cumva vin de la sine. Ce am făcut în ultimii trei ani, parcă mă pregăteau pentru cursa aceasta de 72 de ore. În ultimii trei ani am înotat cam 8.000 de kilometri în fiecare an. Pentru un înotător amator înseamnă foarte mult.

VEZI ȘI: Doliu în lumea sportului! Mircea Martin a murit la 47 de ani, după un accident terifiant

,,Am primit mesaje de la Gabi Szabo și Elisabeta Lipă”

CANCAN.RO: Cum crezi tu că va fi această cursă?

Mihai Badea: Eu de la 50 de kilometri încolo nu mai știu, pot să vă povestesc, pot până-n 50!

CANCAN.RO: Dar ce superstiții are Martin, ți-a spus?

Nu am vorbit cu el despre așa ceva.

CANCAN.RO: Vor prinde în România astfel de întreceri?

Mihai Badea: Eu cred că da. Când m-am apucat de înot în apele deschise, nu erau mulți înotători, doar câțiva. Totul se îndreaptă în partea aceasta de voluntariat. Am întâlnit în cursele mele și în jurul curselor am întâlnit foarte mulți oameni care gândesc ca și mine. Vor să facă bine fără să aștepte nici măcar un mulțumesc în schimb! Acest lucru o fac și sportivii mari, cum este David Popovici. Mie mi-a și fost insuflată în familie chestia asta de a face bine. Tatăl meu mereu mi-a spus asta. Foarte mulți sportivi mari au auzit de mine, de ceea ce vreau să fac, din filmulețe. M-au încurajat și îndrumau oamenii să încurajeze proiectul. Am avut mesaje de la Gabi Szabo, Elisabeta Lipă… Dumnezeu să-l ierte pe Helmuth Duckadam, el a fost primul care mi-a văzut un filmuleț pe rețelele de socializare.

CANCAN.RO: Când va sosi Martin în România?

Mihai Badea: Pe 15 iulie va fi aici, pentru că pe 16 iulie va fi conferința de presă.

Cursa de înot în apele deschise va începe așadar în 17 iulie și se va încheia trei zile mai târziu. Organizatorii speră ca fiecare braț mișcat în apă să fie o contribuție la speranță pentru copiii cu dizabilități. Mihai Badea are 52 de ani. Este conducătorul secției de natație de la CSM București, președintele Regal Sport Club București și vicepreședintele Asociației Municipale de Fotbal București. În 2024, el a devenit a patra persoană din lume care a reușit să înoate distanța totală a lacului Powell din SUA, 130 kilometri.