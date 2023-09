Mădălin Ionescu, în mijlocul unei dispute! Declarația prezentatorului TV care a stârnit un val de reacții: „Nu-mi pot lua din suflet această tristețe”

Mădălin Ionescu a transmis în mediul online un mesaj clar despre situația fiului său, Filip, diagnosticat cu hemipareză. Prezentatorul TV a recunoscut că îl macină pe interior faptul că suferă copilul lui, însă încearcă să-și ascundă durerea în fața lui, pentru a nu-l afecta. Declarațiile vedetei au stârnit un val de reacții din partea fanilor.

În vârstă de 53 de ani, Mădălin Ionescu este un bărbat împlinit. Vedeta se bucură de o carieră înfloritoare, fiind unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori TV din România. Pe plan personal, Mădălin Ionescu are o familie fericită. Soția sa, Cristina Șișcanu, îi este alături de mai bine de un deceniu și îl sprijină necondiționat. Cei doi au împreună o fetiță, pe nume Petra, iar din căsnicia anterioară, cu Mihaela Coșerariu, Mădălin Ionescu mai are doi copii, pe Filip, în vârstă de 19 ani, și pe Ștefania, în vârstă de 25 de ani.

Filip a fost diagnosticat cu hemipareză, o afecțiune neurologică, la numai două luni după ce s-a născut. Ambii copii din primul mariaj au rămas cu Mădălin Ionescu, formând tabloul perfect de familie alături de Cristina Șișcanu și micuța Petra.

Deși toată lumea știe de problemele cu care se confruntă Filip, Mădălin Ionescu a ales să vorbească despre condiția copilului său, din nou, iar acest lucru i-a adus și câteva critici la adresa sa.

CITEȘTE ȘI: Dana Roba îl face praf pe Mădălin Ionescu! Ce a putut să spună despre prezentatorul TV, după scandalul din emisiune

Mădălin Ionescu, criticat de fani după ce a ales să vorbească despre starea în care se află băiatul lui, Filip: „Realizează că e diferit”

Prezentatorul TV a declarat că îl doare faptul că Filip nu are o viața normală, așa cum au alți tineri de vârsta lui, însă încearcă să nu-i arate această suferință prin care trece.

„Știți că Filip, în general, e vesel, cu excepția unor momente în care probabil are și el gândurile lui legate de viitor, clipele în care se gândește la condiția lui și realizează că e diferit. Deși, de multe ori, acest diferit e în sens pozitiv. Însă eu nu-mi pot lua din suflet această tristețe de părinte legată de faptul că el putea să fie la vârsta aceasta un student excepțional, un tânăr cu foarte multe preocupări, prieteni, iubită și foarte implicat în tot felul de proiecte, etc., momente sociale cu opțiunile lui, cu visele lui, cu speranțele lui. Și în aceste clipe, trebuie să-mi maschez toată această stare interioară, pentru că nu vreau ca el să știe că eu am și aceste suferințe”, a povestit Mădălin Ionescu, într-un filmuleț postat pe pagina lui de Facebook.

Imediat după acele afirmații, fanii au reacționat de îndată. În timp ce unii au empatizat cu trăirile sale, unii l-au criticat. O internaută l-a acuzat că îl umilește pe fiul său, în aceste condiții.

„Este un tânăr care înțelege absolut tot doar că nu poate să exprime prin cuvinte, dragul de el. Fă un pustiu de bine și nu te plânge când este și el în preajma ta. Nu-l umili, comportă-te cu el așa cum te comporți cu Petra”, a fost comentariul persoanei respective.

VEZI ȘI: Divorțul Cristinei Șișcanu, subiect aprins de discuție în mediul virtual. Fanii au luat-o cu asalt pe soția lui Mădălin Ionescu