Mădălina Apostol, prima reacție după ce Monica Gabor a dat-o dispărută. Unde se afla, de fapt, fosta iubită a lui Nick Rădoi

Mădălina Apostol, prima reacție după ce Monica Gabor a dat-o dispărută. Șatena a scris un mesaj pe pagina sa de Facebook pentru că a dorit să îşi liniştească fanii. Aceştia au fost preocupaţi de absența ei din mediul virtual.

Ieri, buna ei prietenă, Monica Gabor, a făcut un apel public prin care i-a rugat pe cei care o urmăresc să îi dea orice informaţie despre fosta iubită a lui Nick Rădoi. Partenera lui Mr. Pink nu a mai putut lua legătura cu bruneta din 18 ianuarie 2022.

Nu este foarte clar deocamdată de ce Mădălina Apostol nu a mai dorit să ţină legătura cu fosta soţie a lui Irinel Columbeanu, însă în urmă cu o oră aceasta a transmis un mesaj public. Pe lângă mulţumirile pentru cei care i-au trasnmis mesaj şi s-au îngrijorat pentru ea, Mădălina Apostol a spus, totodată, că nu înțelege de ce s-a făcut un întreg subiect cu privire la dispariția ei.

„Mă simt obligată să răspund public”

De asemenea, vedeta a ţinut să sublinieze faptul că a fost dezamăgită de anumite persoane, iar de acum înainte vrea să îşi vadă liniştită de viaţa sa. Deşi voia să vorbească despre lucrurile frumoase care se petrec în viaţa sa, Mădălina Apostol a explicat că nu o va mai face.

„Vă mulțumesc tuturor pentru îngrijorări! Mă simt obligată să răspund public deoarece am primit foarte multe mesaje. Nu prea înțeleg de ce s a făcut atâta zarvă, având în vedere că eu nu am deranjat pe nimeni. Am decis să mi văd complet de viață. Totul este ok, I enjoy life!

Sunt puțin dezamăgită de presă, de toate lucrurile ce s-au vorbit. Eu aveam de gând să vin cu niște vești extraordinare, dar m-am răzgândit. Cele bune tuturor! God bless you”, a scris Mădălina pe Facebook.