Mădălina Miu și Tzancă Uraganu nu mai pot merge pe același drum, iar divorțul este iminent. De altfel, soția vestitului manelist avea să spună totul despre separarea oficială.

Mădălina avea să povestească, la emisiunea Showbiz Report, de la Antena Stars, despre căsnicia pe care a împărțit-o pe Tzancă. Avea să dea cărțile pe față. Între altele, spune că soțul ei nu s-a prezentat la niciun termen de divorț stabilit, deși au fost cinci la număr.

Mădălina, soția lui Tzancă Uraganu, a spus totul în direct: ”De cinci ori am programat divorțul, dar nu s-a prezentat!”

De asemenea, femeia a mai dezvăluit că din luna ianuarie nu mai locuiește alături de manelist. ”Am discutat, neavând legătură cu ceea ce se întâmplă acum și am considerat că sunt foarte multe neînțelegeri între noi, foarte multe lucruri cu care eu nu eram de acord. După ce am discutat cu el și i-am spus tot ce nu îmi cade mie bine și am decis să facem un divorț notarial, am vrut să fie ceva închis, am făcut câteva progamări, vreo 5. Prima am făcut-o după ce am discutat și am fost de comun acord și nu s-a prezentat. A spus că nu era ora ok pentru el. Noi am stat împreună până în luna ianuarie. După ce mi-a spus că nu e ok ora, i-am zis să-mi spună o zi și o oră bună pentru el”, a declarat Mădălina Miu.

Femeia a depus actele de divorț la tribunal și a anunțat că de toate procedurile se va ocupa avocatul ei. ”Am programat și iar nu s-a prezentat. De cinci ori s-a întâmplat chestia asta. Ultima oară chiar eram pe drum și a plecat din mașină și m-a lăsat la semafor, în mașină. După aceea a izbucnit scandalul cu Yoannes și atunci am depus la tribunal. Deocamdată nu am primit nicio citație. Va primi înștiințarea de divorț. Avocatul meu se va ocupa de tot. S-au depus actele undeva pe 20 sau 21 februarie. Deci nu avea nicio legătură cu ceea ce se întâmplă acum. Deocamdată suntem căsătoriți în continuare”, a adăugat soția lui Tzancă Uraganu.