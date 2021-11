Loredana Groza a dat-o în bară, la propriu! Până și mașina vedetei e „tunată” în Photoshop

Loredana Groza a mai făcut o ispravă, după seria pățaniilor din ultimii ani care au făcut-o de râsul rețelelor de socialiare sau la TV (după cum se știe, Neața cu Răzvan și Dani a luat amendă de la CNA când Lori a venit foarte decoltată în emisiunea matinală de la Antena 1).

După ce a încercat să își schimbe imaginea într-una asemănătoare cu a Madonnei, care la aproape 70 de ani, și-a făcut o grămadă de operații estetice și se pozează în diva sexy, Loredana Groza, deși are un look complet schimbat față de acum chiar 10-15 ani, cântăreața a declarat, spre amuzamentul tuturor, că nu are deloc operații estetice. Declarația eu a fost bineînțeles luată în ras pe rețelele de socializare, unde la modă este următorul banc despre ea: „Ce bătrână era Loredana când era tânăra”. Dar Loredana a susținut mereu că look-ul ei fresh se datorează alimentației sănătoase, sportului, dar și meditației.

Cea mai recentă gafă a Loredanei Groza

Mai nou, Lori a mai bifat o ispravă despre care se face mișto pe unele grupuri de umor de pe Facebook: și-a modificat, probabil singură, în fototshop trei poze. Mai mult, ea a modificat și plăcuța cu numerele de înmatriculare ale mașinii, dar cum probabil mâna i-a tremurat, în niciuna dintre poze cuvântul LORI nu apare la fel scris, ba chiar într-una dintre ele pare că și cum ar fi o măzgăleală, sau ar fi scris deasupra, de altfel, o greșeală mare pentru o divă de calibrul ei.

