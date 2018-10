Magda Vasiliu, mesaj emoționant la un an de la operația băiețelului său: ”Mulțumesc la nesfârșit…”

Magda Vasiliu a postat un mesaj emoționant la un an de la operația băiețelului său. Timpul trece, iar băiețelul Magdei Vasiliu este, acum, un copil absolut normal. Esre fericit, se joacă, a uitat clipele extrem de grele prin care a fost obligat să treacă. Bolnav de cancer, Vlad a primit șansa unei alte vieți datorită medicilor care l-au operat.Mama lui a postat un mesaj emoționant pe contul de socializare.

Dificila operație a durat 7 ore și jumătate, iar familia a trăit în tensiune maximă tot acest interval de timp. ”Cu toții am așteptat, cu sufletul la gură, un rezultat pozitiv. Medicii ne-au anunțat că totul a decurs normal, că Vlad n-a avut nevoie nici măcar de transfuzie, că e stabil și nu are nevoie nici de terapie intensivă postoperator… Acum, după un an, Vlad merge normal, se joacă, merge cu bicicleta, înoată… Nu pot decât să le mulțumesc la nesfârșit medicilor de la Bambino Gesù!‘” a scris Magda Vasiliu pe pagina sa de socializare.

Magda Vasiliu, mesaj emoționant la un an de la operația băiețelului său. ”Nu aveam cum să-mi salvez copilul în România!”

Cu un an de zile în urmă, Magda Vasiliu explica de ce a ales să își opereze copilul în Italia.

„De ce am plecat? Am plecat pentru că nu aveam cum să-mi salvez copilul în România. Mi s-a spus că cea mai bună soluţie ar fi amputaţia piciorului. În Italia, când le-am descris situaţia şi le-am spus de amputaţie, au făcut ochii mari şi m-au întrebat «de ce?». (…) Medicul din România mi-a atras atenţia că biopsia va stârni un vulcan. În felul ăsta, celulele canceroase se pot răspândi prin tot corpul, ceea ce evident oferă şanse minime de vindecare. Deci, practic, prima lovitură pe care am luat-o a fost la două zile după ce am ajuns cu copilul la camera de gardă de la Marie Curie. Ăla a fost şi momentul în care am decis, împreună cu soţul, meu să plecăm cât se poate de urgent. A fost marea şansă a lui Vlad ca familia soţului meu să locuiască de ani buni la Roma. Decizia de a pleca, sosirea la Roma au fost chestiuni de o zi. Acolo am ajuns la camera de gardă cu Vlad fără niciun alt document în afară de paşaport şi le-am spus că este suspectat de cancer osos. Atât! Nu mi-au cerut medici de familie, trimiteri, au luat copilul, l-au internat, într-o săptămână aveam diagnosticul, iar în zece zile a început chimioterapia“, a explicat Magda Vasiliu într-un interviu acordat postului turcesc.