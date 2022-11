Magistrații au decis! Fulgy, condamnat definitiv la 2 ani de închisoare pentru tâlhărie

Fulgy, fiul cel mic al Clejanilor, a avut parte de o surpriză neplăcută din partea magistraților din Capitală. Tânărul nu a reușit să câștige procesul care a fost deschis împotriva sa, fiind găsit vinovat. Iată care este pedeapsa pe care a primit-o fratele Margheritei de la Clejani.

Vă reamintim faptul că fiul Clejanilor a ajuns în atenția judecătorilor în momentul în care a fost acuzat de tâlhărie, sentința fiind dată în luna aprilie a acestui an. Atunci, Fulgy a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare, însă nemulțumit fiind de acest deznodământ, a luat decizia de a face apel. Din păcate, rezultatul nu a fost unul favorabil pentru presupusul cântăreț.

Fulgy a fost condamnat pentru tâlhărie

Băiatul Vioricăi de la Clejani a fost acuzat de un jurnalist că l-a tâlhărit în urmă cu un an. Astfel, judecătorii au luat decizia de a-l condamna la doi ani de închisoare cu suspendare. Tânărul a sperat că va putea scăpa de această decizie, așa că a făcut apel, însă astăzi, pe data de 9 noiembrie 2022, s-a luat decizia definitivă. Nu numai că a pierdut apelul, ci va fi obligat să plătească și cheltuielile de judecată în valoare de 400 de lei.

„Decizia penală nr.1395/A din 9 Noiembrie 2022 – În baza art. 421 pct. 1 lit. b C.proc.pen., respinge ca nefondat, apelul declarat de inculpatul MANOLE DAN CONSTANTIN FULGERAŞ împotriva sentinţei penale nr.294 din data de 21.04.2022 pronunţate de Judecătoria Sectorului 3 București- Secţia Penală în dosarul nr.21488/301/2021. În baza art.275, alin.2 Cod de procedură penală obligă pe apelantul-inculpat Manole Dan Constantin Fulgeraş la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în sumă de 400 de lei. Definitivă. Pronunţată conform art. 405, alin. 1 C.pr.pen., astăzi 09 noiembrie 2022”, se arată în sentința instanței de la Curtea de Apel a Sectorului 3, București.

Fiul Clejanilor, atac dur la adresa presei din România

După ce a primit teribila veste din partea judecătorilor din Sectorul 3, Fulgy a transmis un mesaj pentru toți cei care au scris de-a lungul timpului despre el și despre familia sa. Tânărul a declarat faptul că presa a încercat de multe ori să îl distrugă, însă nu a reușit. Astfel, viața lui este în continuare una fericită și plină de realizări.

„Am fost la judecătorie, am fost prin tribunale, am fost la orice instituție să pun stop să mai scrieți despre mine pentru că mi-ați distrus viața. Mie presa în România mi-a distrus viața pentru că nu am fost de acord. Am fost împotriva voastră pentru că mi-ați distrus imaginea. Nu am ce să vă spun decât că să urăsc din tot sufletul meu, sper să muriți și vă rog frumos, lăsați-mă în pace”, a declarat fiul Clejanilor, potrivit Fanatik.