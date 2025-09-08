Mai multe tinere au făcut scut uman în Parcul Drumul Taberei în fața unui individ care voia să-și lovească iubita. IREAL ce s-a întâmplat imediat după cu agresorul

Scene dramatice în Parcul Drumul Taberei din Capitală! Un bărbat de 31 de ani și-a amenințat iubita cu moartea și a încercat să o lovească. Victima a cerut disperată ajutorul unor tinere care au făcut scut uman pentru a o proteja. Între timp, un polițist aflat în timpul liber a intervenit până la sosirea colegilor săi. Cei doi au fost duși la secție, însă situația a luat o turnură neașteptată.

Incidentul tulburător s-a petrecut sâmbătă, 6 septembrie 2025, în jurul orei 15:30. Tinerele care au ajutat-o pe victimă să scape de furia agresorului au sesizat autoritățile. Acestea au făcut tot posibilul să o apere pe fată până la sosirea polițiștilor.

„La data de 6 septembrie 2025, în jurul orei 15:30, Secția 25 Poliție a fost sesizată prin apel 112 cu privire la un incident de violență domestică produs în Parcul Drumul Taberei, unde o femeie era agresată fizic de către concubinul acesteia”, a anunțat Poliția Capitalei.

Ce s-a întâmplat la secția de poliție cu agresorul din Drumul Taberei

Tinerele care au sărit în apărarea fetei au filmat întreaga scenă pentru a avea dovezi. În videoclip se observă că bărbatul este extrem de furios că nu o poate atinge pe victimă și chiar o amenință cu moartea: „Te calc în picioare, te omor, îți rup capul”.

La un moment dat, a intervenit un polițist aflat în timpul liber. Pe numele său Alin, agentul a reușit să preia controlul situației și să îl liniștească pe agresor. În fața omului legii, acesta a început să își ceară iertare, însă nu victimei, ci polițistului. Disperată, tânăra a început să spună că bărbatul i-a luat actele și o ține captivă împotriva voinței sale.

Între timp, la fața locului au sosit și echipajele de Poliție solicitate. Oamenii legii i-au dus pe cei doi la secție, însă acolo situația a luat o turnură neașteptată. Victima nu a dorit să depună plângere împotriva agresorului și a refuzat emiterea unui ordin de protecţie. În cele din urmă, bărbatul s-a ales doar cu o amendă de 700 de lei pentru deranjarea liniştii şi ordinii publice.

Sindicatul Europol a transmis un mesaj în care a precizat că acest caz nu este unul singular. Mii de femei din România trec zilnic prin astfel de momente dramatice și aleg să nu depună plângere împotriva agresorilor de teamă, rușine sau din cauza dependenței emoționale ori materiale.

„Este o poveste tragică ce se repetă pentru mii de victime în toată țara”, a transmis Sindicatul Europol.

