Mălin Bot, ca nababul cu logodnica prin magazine! A scos ”la interval” ditamai portofelul

Ce face cunoscutul protestatar Mălin Bot atunci când nu își adună audiență prin diverse locuri publice sau pe internet? Își plimbă logodnica mai tânără cu 20 de ani, prin mall. Diana a fost liberă să-și cumpere tot ce și-a dorit, Mălin a fost băiat… și a plătit! CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, are imagini interesante cu portofelul gros al fostului jurnalist.

Mălin Bot este protagonistul multor momente tensionate din timpul, dar și de după protestele din Piața Victoriei. De exemplu, în urmă cu două luni acesta a fost filmat în timp ce a îmbrâncit o femeie la protestul din fața Guvernului. Fostul jurnalist, de asemenea unul dintre inițiatorii mișcării #rezist, a fost oprit de soțul victimei când a început să devină agresiv.

Nu doar asta îl recomandă, se pare, pe Mălin Bot. Ci și scandalurile amoroase. După ce fosta iubită l-a acuzat public de faptul că a jignit-o foarte rău și i-a dat familia afară chiar din casa ei, el a intrat în ”colimatorul” unui fost prieten, tot activist, după ce i-a furat acestuia…iubita!

Răzvan Codreanu, editor al paginii Rezistența Timișoara, a făcut mai multe declarații incredibile legate de Bot. Mai exact despre felul în care acesta i-a furat iubita!

„Ti-am oferit acolo rol de editor pe pagina si te-am dat afara dupa ce ai inceput sa te dai la fosta mea iubita, actuala in perioada respectiva care are 21 de ani asa ca fapt divers, si sa incercati sa imi inscenati tot felul de lucruri si sa o plimbi cu banii primiti de la sponsorii tai prin Ungaria chiar de ziua Ungariei in timp ce te plangeai ca nu prea ai bani ca trebuie sa mergi in Timisoara pe la ANAF si viata e grea. Acum vad ca incepe sa se certe si cu Sandu Matei. Spun doar atat, de cand s-a bagat in viata mea personala si a plecat cu fosta mea iubita de 21 de ani el avand 42 deci cumva si-a gasit jumatatea, nu prea mai vorbesc cu oamenii care inca il sustin de prin Timisoara, deci tot ce a facut a fost sa ma indeparteze si asta vad ca incearca sa faca si cu Sandu Matei. De asta am scris acum, pentru ca nu mi se pare corect ce se intampla. Si pentru ca am sperat ca o sa inceteze. Deci „descreierat”-ule inceteza si cand vii pe aici lasa fufa acasa ca mi sila cand va vad la proteste in Timisoara, a scris Codreanu pe Facebook.

Și ce să vezi acum?! Iubirea dintre Bot și tinerica Diana a crescut frumos… într-o logodnă, iar cei doi se comportă deja ca un cuplu căsătorit. Au ieșit la cumpărături într-un mall din București, fapt deloc agreat de Bot (judecând după expresiile feței), care a stat mai mult pe telefon.

La cât de gros are Mălin Bot portofelul (vezi imaginea mai jos), ai fi zis că va fi mai generos cu iubita lui și vor merge să-și cumpere produse de make-up din magazine mai scumpe. Nu a fost chiar așa. Aceștia au intrat într-un magazin de duzină, iar Diana a fost nevoită să se conformeze…

