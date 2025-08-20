Mama fetei moarte pe A1 face dezvăluiri sfâșietoare. De ce s-au aruncat minora și iubitul ei în fața TIR-ului, de fapt

O tragedie cutremurătoare a avut loc marți dimineață, 19 august 2025, pe autostrada A1 București–Pitești, la kilometrul 41, în apropierea localității Vânătorii Mici. Doi tineri, o adolescentă de 14 ani și un băiat de 19 ani, și-au pus capăt zilelor aruncându-se împreună în fața unui autocamion aflat în mers. Iată ce declarații a făcut mama tinerei!

Cei doi proveneau din județe diferite, dar legătura lor sentimentală era atât de puternică încât nu mai putea fi oprită de nimic. Fata era din satul Găiseanca, o localitate situată la mică distanță de autostradă, iar băiatul era originar din județul Giurgiu. Prietenia lor s-a transformat rapid într-o relație intensă, însă diferența de vârstă a atras atenția autorităților.

Ce declarații a făcut mama adolescentei

Reprezentanții Direcției pentru Protecția Copilului ar fi intervenit pentru a separa cuplul, considerând că legătura lor nu este potrivită și nici legal acceptabilă. Adolescenta, abia intrată în pragul vârstei de 14 ani, risca să fie preluată de stat și trimisă într-un centru de plasament. În același timp, tânărul de 19 ani se afla sub amenințarea unor dosare penale, fiind avertizat că ar putea ajunge la închisoare.

„A intrat tata în cameră, i-a lăsat bani și după a pupat-o și l-a luat în brațe și l-a pupat și ea, i-a zis: „tati, te iubesc”, iar tati ia zis să nu plece”, a spus sora Giorgianei pentru România TV.

Presiunile constante au amplificat tensiunile din viața celor doi. Familia fetei ar fi încercat să o protejeze, însă mesajele venite din partea autorităților au adâncit starea de teamă și nesiguranță. Cei doi tineri ajunseseră să trăiască cu sentimentul că destinul lor va fi rupt în două, indiferent de voința lor.

Dimineața de marți a fost decisivă. Cei doi au plecat de acasă fără acte și fără telefoane mobile, semn că planul lor fusese bine gândit și că nu doreau să lase nicio urmă. Au pornit pe jos spre autostradă și, în jurul orei 9.00, s-au apropiat de banda pe care circula un TIR. În câteva clipe, și-au unit pașii și au ales să-și încheie povestea de viață dramatic, în același loc și în același timp.

„Au spus că îl bagă la închisoare, pe ea o ia la Casa de copii, a fost speriată în totalitate. Nimic nu îi mai aduce înapoi! Șocul din sufletul nostru și drama prin care trecem noi, nu o să mai trecem niciodată. Copiii ăștia se iubeau mult, nu trăiau unul fără altul, nu respira unul fără altu”, a spus și mama fetei pentru sursa citată mai sus.

Mărturia șocantă a șoferului de TIR de pe A1: ”Pur și simplu, s-au îmbrățișat și s-au aruncat”