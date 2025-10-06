Acasă » Știri » Mama lui Codin Maticiuc, din nou la spital! Duce o luptă grea cu o boală nemiloasă: „A recidivat și a trebuit s-o operăm” 

De: Alina Drăgan 06/10/2025 | 15:44
Codin Maticiuc trece prin moment grele. Ieri, 5 octombrie, acesta și-a sărbătorit ziua de naștere, însă în acest an momentul nu a fost marcat cu o petrecere de pomină. De data aceasta, el și-a petrecut aniversarea în spital, alături de mama sa. Din păcate, femeia luptă cu o boală grea, care a recidivat. 

Atunci când vine vorba de distracție și de petreceri ca la carte puțini sunt cei care îl întrec pe Codin Maticiuc. Dacă în fiecare an, ziua lui de naștere era sărbătorită cu mare fast, de data aceasta lucrurile au stat diferit. Acum, el a preferat să fie alături de familia lui, care trece printr-un moment destul de greu.

Mama lui Codin Maticiuc, din nou la spital

Ieri, 5 octombrie, trebuia să fie o zi fericită și cu multă distracție pentru Codin Maticiuc. Acesta a împlinit 45 de ani, însă de această dată scenariu a fost diferit. A fost nevoit să își petreacă ziua de naștere în spital, alături de mama sa. Întreaga familie a fost alături de ea și o susține în lupta cu o boală grea.

Mai exact, Smaranda Maticiuc, mama lui Codin, se confruntă cu cancerul de ceva timp. Femeia este puternică, a luptat mult împotriva bolii, însă aceasta a recidivat, iar acum a ajuns, din nou, pe masa de operație. Astfel, Codin Maticiuc a renunțat la tot și a fost alături de cea care i-a dat viață.

„Ieri a fost ziua mea și mi-am dus copiii, soția și un tort la mama la spital. Din păcate cancerul ei a recidivat și a trebuit s-o operăm din nou.

Ieri a fost ziua mea și mă gândesc că sunt norocos că mi-am permis s-o operez la doctorul Gobej la Neurohope și că acum e internată la Memorial unde asistentele sunt mai profesioniste și mai amabile decât la AKH la Viena”, a scris Codin Maticiuc în mediul online.

Codin Maticiuc, zi de naștere în spital /Foto: Facebook

„Nu știți ce să faceți?”

Nu este pentru prima dată când familia lui Codin Maticiuc trece prin astfel de momente grele. Lupta lor cu cancerul a început în urmă cu mai mult timp, atunci când și tatăl lui a primit același diagnostic greu. Iar pentru că înțelege foarte bine prin ce trec bolnavii, dar și familiile lor, acesta a pus pe picioare un proiect care să vină în sprijinul lor.

„Ieri a fost ziua mea și mă gândesc la toți cei care nu-și permit să își îngrijească părinții sau copiii. Pentru ei am creat și am lansat NaviCare, un serviciu GRATUIT de navigație medicală. O avem pe Monica fosta ministru secretar de stat în Ministerul Sănătății, o echipă în jurul ei de navigatori, doctori și avocați și un AI care triază cazurile.

Nu știți ce sa faceți? Vă spune echipa NaviCare. Știți dar nu reușiți să vă faceți programarea dorită? Vă ajută NaviCare. Nu vă cunoașteți drepturile? Vi le spunem noi. Nu le puteți obține? Luptăm noi pentru voi.

Pentru că ieri a fost ziua mea vă rog să distribuiți acest mesaj ca oamenii să nu mai ceară ajutor doar pe Facebook și să vină și către noi și pe voi cei care nu aveți nevoie de NaviCare astăzi să dați un sms cu textul AJUTOR la 8835 pentru a dona 5 euro pe lună, pentru ca cel mai tare serviciu de navigație medicală din România să poată exista și să rămână gratis fie că este folosit de oameni nevoiași sau înstăriți. Doamne ajută să fie mama bine cât mai mult timp și sănătate tuturor!”, a mai transmis Codin Maticiuc în mediul online.

×