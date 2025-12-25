Mâncare de Crăciun: hribi cu sos fin, ca la Mănăstirea Moldovița

În ziua de Crăciun, moment de profundă bucurie, dar și de sfârșit de post, este cinstit de măicuțele de la Mănăstirea Moldovița cu bucate alese. Dacă în timpul postului sunt și zile de dezlegare la pește, de Crăciun meniul se îmbogățește cu brânză și ouă.

La Mănăstirea Moldovița, masa de Crăciun are un aperitiv pe bază de brânzeturi – cașcaval, brânză topită, caș dulce și telemea, alături de salată boeuf și salată de sfeclă roșie cu hrean. Urmează o ciorbă cu perișoare din brânză de vaci și mâncărică de hribi cu sos fin. Masa festivă se încheie cu cozonacul tradițional, pregătit de maici.

Rețetă: hribi cu sos fin, ca la Mănăstirea Moldovița

Așadar vedeta mesei festive este mâncărica de hribi cu sos fin, iar Maica Marina ne-a dezvăluit rețeta. Ca să iasă delicioasă, mâncărica necesită două ingredinte alese, care i dau gust și savoare – smântînă și ouă proaspete.

Cât se fierb hribii (circa o oră), este timp suficient pentru sos – făină amestecată cu ulei, ouă și smântână. Se adaugă sare după gust dar și apă pentru a obține consistența dorită. Rezultatul, o pastă fină și fără cocoloașe care se pune la fiert. Aproape de a atinge punctul de fierbere se dă de pe foc și se adaugă hribii fierți și scurși și se asezonează cu pătrunjel verde tocat mărunt. Un deliciu monahal care de acum poate ajunge pe masa fiecăruia.

