Mangia mulțumit după ce Universitatea a trecut la pas de Sportul: „Victoria obținută este foarte importantă pentru noi!”

Universitatea Craiova a trecut la pas pe stadionul „Ion Oblemenco” în 16-imile de finală ale Cupei României de Sportul Snagov și s-a calificat în optimile de finală ale competiției.

Devis Mangia, antenorul principal al Universității, a menajat mai mulți jucători în acest meci, iar la final a tras concluziile: „Am schimbat mulţi jucători, iar ceilalţi au fost la un nivel bun. În prima repriză, atitudinea a fost aşa şi aşa, aceasta a fost problema. În repriza a doua, nu am mai avut probleme. Nu i-am luat de sus pe adversari, felicitări Snagovului, pentru că au jucat bine, dar noi ne-am mişcat şi am alergat mai puţin în prima parte. Nu e o problemă de formă, e o problemă de mental, pentru că, uneori, mai credem că lucrurile sunt rezolvate de la începutul meciului. Câteodată luăm lucrurile prea uşor. E bine pentru noi că am marcat din faze fixe, e important. Markovic e un copil, care a intrat foarte bine azi. Pentru mine, Cicîldău e un jucător foarte, foarte bun. Pasator şi jucător foarte bun! Din această seară, încep să mă gândesc la meciul cu CFR Cluj. Victoria obținută a fost importantă, de acum încolo ne gândim la meciul de la Cluj, dar şi la celelalte deplasări care urmează“, a declarat Mangia.

Alb-albaștrii au deschis scorul prin Florin Gardoș, care a reluat cu capul, de la șapte metri, o centrare dintr-o lovitură liberă executată de Alex Cicâldău în minutul 37, aceasta fiind singura fazăă notabilă a oltenilor în primul mitan, încheiat cu scorul de 1-0. Gruparea din Bănie și-a majorat avantajul prin Jovan Markovic, care a primit o pasă în centrul careului mare de la Mitriță și a șutat pe lângă Marinescu în minutul 74. S-a terminat 2-0, iar Craiova este în optimile de finală ale Cupei României.