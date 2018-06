Mara Bănică, mărturii dureroase despre drama neștiută până acum: “Tatăl meu s-a îmbolnăvit de cancer și…”

Mara Bănică se numără printre cele mai sincere și puternice vedete din showbiz. Viața a pus-o însă de multe ori la încercare, dar credința în Dumnezeu și speranța nu au părăsit-o. Astăzi, în cadrul unui interviu emoționant, ea a vorbit despre o dramă pe care a trăit-o și pe care nu a dorit să o rememoreze în fața camerelor de filmat până acum. (Super oferte la accesorii gaming )

Mara Bănică, dezvăluiri triste despre drama despre care nu a vorbit niciodată

Potrivit declarațiilor făcute de Mara Bănică, ea a fost la fel de hotărâtă ca acum și în adolescentă. Atunci ea și-a propus ca până la 35 de ani să aibă un copil, chiar dacă va fi căsătorită sau nu. Din nefericire, ea și tatăl fiului său nu au fost pe aceeași lungime de undă și s-au despărțit înainte să vină pe lume bebelușul.

Mai mult minunea trăită în timpul sarcinii a coincis cu perioada în care tatăl ei a primit un diagnostic crunt: cancer. Atunci, părintele jurnalistei i-a dat un sfat prețios.

“Eram într-o relaţie în America cu un băiat care era român, după vreo lună, m-a întrebat dacă mai vin. I-am spus că nu pentru că m-am îndrăgostit. Şi mă îndrăgostisem, recunosc. Am avut orelaţie de câţiva ani, nu ştiu de ce s-a terminat. Bărbaţii nu îşi doresc nici femei deştepte şi nici puternice. Nu există bărbat care nu înşală, nu s-a născut. Există femei care să nu caute. Eu am zis clar că dacă până la 35 de ani nu mă căsătoresc, eu fac un copil, ceea ce am făcut. Dima ştie că are un alt tată biologic, nu va avea o surpriză mai târziu. Nu am avut o relaţie cu acest om, nu eram din acelaşi mediu social. Am pus punct poveştii repede, după o lună. Tată meu s-a îmbolnăvit de cancer şi eu am aflat că sunt însărcinată. Părintele mi-a zis că dacă eu iau o viaţă îmi ia şi Dumnezeu o viaţă”, a spus jurnalista în cadrul emisiunii “Totul pentru dragoste”, prezentată de Mirela Vaida.

Mara Bănică s-a despărțit de fostul logodnic înainte să ajungă în fața altarului

O altă grea încercare prin care a trecut îndrăgita vedetă este momentul în care a decis să pună punct relației cu fostul logodnic. Mara Bănică a anunțat în urmă cu aproape două luni că ea și Răzvan nu mai formează un cuplu. Mesajul postat pe o rețea de socializare este foarte emoționant. De altfel, jurnalista speră că ea și fostul partener se vor împăca în viitor.

“Răzvan e născut în zi cu Dima. Dima a crescut cu Răzvan. Aşa a rămas, tati. Chiar e tati pentru Dima. E clar că lucrurile nu mai erau bine între noi. Dacă îmi mai dă Dumnezeu un alt bărbat nu mai pun poze cu el pe Facebook. Eu am fost la psiholog. El cu copilul se văd, vede copilul. E un om bun, dacă nu era un om bun nu stăteam cu el. Încă mai simt că pot să repar lucruri, încă mai lupt, dar sunt conştientă că nu voi face lucrul ăsta la infinit. Îmi lipseşte comunicarea cu el. Eram foarte buni prieteni. Nu a existat ceva la omul ăsta care mie să îmi displacă. Nu pot să spun că a greşit el în chestia asta. El se va întoarce dacă va dori”, a mai spus Mara Bănică.

Mara Bănică are un copil pe care îl crește singură

Mara Bănică este jurnalistă. Ea are un băiețel dintr-o relație anterioară: Dima s-a născut în 2010.