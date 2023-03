Mara Bănică, victima unei înșelăciuni! Ce a pățit jurnalista: „Să-mi dai și banii ăia care au rămas”

Mara Bănică și-a luat țeapă, după ce a ales o firmă pentru prestarea de servicii pentru interiorul casei. Jurnalista nu și-a închipuit o clipă că ar putea rămâne fără bani, dar și fără alte bunuri, după ce unul dintre muncitori a fugit.

Mara Bănică a trecut printr-un episod neplăcut, din cauza unui muncitor pe care l-a plătit să o ajute să renoveze casa. Invitată în cadrul emisiunii „La Măruță”, de pe Pro TV, jurnalista a vorbit printre altele, despre experiența neplăcută prin care a trecut de curând. Fosta concurentă de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, a vorbit despre cum a rămas fără bani și fără bunuri, după ce unul dintre muncitori a plecat fără să termine treaba pentru care a fost plătit.

Mara Bănică și-a luat țeapă de la unul dintre muncitori: „Așa sunt unii dintre ei”

În cadrul emisiunii, Mara Bănică a povestit cum a ajuns să fie țepuită, după ce unul dintre muncitorii care trebuia să-i renoveze casa a plecat cu bani și cu alte bunuri de-ale jurnalistei, după ce nu s-a înțeles cu un alt muncitor cu care trebuia să execute lucrarea. Vedeta i-a avertizat și pe alții să fie precauți atunci când selectează muncitori pentru astfel de proiecte, pentru a evita să fie înșelați.

„Îți spun pe ce am cheltuit banii. Eu am proiecte și ne-am cumpărat o casă mai mare, ne-am înmulțit acum și am o casă mai mare. Îi salut pe muncitorii de la mine, au turnat șapa sâmbătă. Deci, din bănuții ăia (n. r. câștigați din emisiune) am pus unele lucruri în case – și asta dacă vrei să vorbim despre renovare, e al treilea apartament pe care îl fac de la cărămidă.

Am schimbat echipa de muncitori acum, că am fost foarte nemulțumită de fostul muncitor. Tomiță, nici să nu te văd, ca să zic așa! A fugit cu sculele, am niște aventuri… Se zice că zugravii, lăutarii, ospătarii și mecanicii auto trebuie să-i alegi cu mare dibăcie în viață. Tomiță a plecat cu sculele, că nu s-a înțeles cu ăla de la uși.

Să-mi dai și banii ăia care au rămas, nu mult, dar 1.600 de lei, dar i-aș vrea, nu mi-ar prinde rău. Așa sunt unii dintre ei…”, a povestit Mara Bănică în emisiunea lui Cătălin Măruță.

