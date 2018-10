Marcel Răducanu, despre moartea lui Ilie Balaci: ”Am crezut că este o glumă proastă a internauţilor!”

Marcel RăducaNu, despre moartea lui Ilie Balaci: ”Nu-mi vine să cred că vorbesc de Balaci la trecut!” Ilie Balaci s-a stins pe 21 octombrie, chiar în ziua în care Marcel Răducau împlineşte 64 de ani. Fostul jucător al Borussiei Dortmund a povestit cum a primit trista veste. Se pregătea de un interviu, iar ştirea l-a dat peste cap.

„Dimineaţa la 6 când m-am trezit eram bucuros de atâtea mesaje de felicitare pe care le-am primit de ziua mea. Am plecat la antrenament şi m-a sunat un prieten bun din Satu Mare, care venise aici să facă un interviu cu mine şi mi-a spus că a murit Ilie”, a declarat Răducanu pentru Telekom Sport.

Înaintea primirii veştii, fostul internaţional a văzut ceva pe internet, da nu a dat importanţă. A considerat că este o glumă a oamenilor.

Marcel Răducanu: Nu-mi vine să cred că vorbesc de Balaci la trecut! El a plecat puţin să fie acolo, sus în Ceruri!”

”Eu văzusem ceva pe Facebook, dar am crezut că este o glumă proastă a internauţilor. După ce acest prieten mi-a confirmat că Ilie a murit, nu am mai fost bun de nimic. Nu am mai putut să mă concentrez la antrenament. Ilie a fost unul dintre cei mai mari jucători de fotbal pe care i-a avut România. Un talent uriaş. Aveam o relaţie de prietenie cu el chiar dacă eu jucam la Steaua şi el la Craiova”, a continuat Marcel Răducanu.

Răducanu nu concepe faptul că Balaci nu mai este în viaţă:

”Pentru mine a fost tot timpul o onoare să joc alături de el. Este tragic ce s-a întamplat.. S-a dus nea Gicu Dobrin, Mopsul (n.r. – Florea Dumitrache). Dar Ilie nu, nu a murit… El a plecat puţin să fie acolo, sus în Ceruri alături de cei pe care i-am amintit mai devreme. IlIe va rămâne în istoria fotbalului din România. Nu-mi vine să cred că vorbesc despre el la trecut. El avea 62 de ani, eu am împlinit azi, 64. Mă gândesc ce se va întampla şi cu mine, peste o oră, o zi sau mai ştiu eu… Se duc marile valorile ale sportului românesc. Suntem din ce în ce mai săraci…” a încheiat Marcel Răducanu pentru Telekom Sport.

