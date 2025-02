Mare doliu la Hollywood! Un cunoscut actor de seriale TV de comedie a murit

Brian Murphy, actorul și comediantul cunoscut mai ales pentru rolul său din serialele britanice de comedie “Man About the House” și “George and Mildred” din anii 1970, a încetat din viață la vârsta de 92 de ani.

Murphy, care a decedat duminică dimineață la domiciliul său din Kent, a lucrat îndeaproape cu regizoarea de teatru Joan Littlewood pe parcursul primei etape a carierei sale.

Mai recent, Murphy a apărut în mai multe episoade ale dramei medicale BBC “Holby City”, în programul de scheciuri “The Catherine Tate Show” și în sitcomul ITV “Benidorm”, precum și în serialul de comedie “Last of the Summer Wine”, conform BBC.

Cum și-a început Murphy cariera într-o trupă de teatru revoluționară

Născut pe Insula Wight în 1932, Murphy a început o carieră de actor în anii 1950, când a devenit membru al Theatre Workshop, o trupă de teatru revoluționară pentru acea vreme.

Fondată de Joan Littlewood și partenerul ei Gerry Raffles, Theatre Workshop avea scopul de a moderniza teatrul și de a ajunge la publicul din clasa muncitoare.

Murphy a jucat în multe producții de piese de teatru de Shakespeare regizate de Littlewood și a jucat în singurul ei lungmetraj, comedia “Sparrows Can’t Sing”.

Cum a ajuns actorul celebru

Murphy a fost cunoscut mai ales pentru rolul său din “Man About the House”, un sitcom ITV care explora întâmplările din viața unui bărbat și a două femei care împărțeau un apartament în anii 1970.

După aceea Murphy a jucat în “George and Mildred”, o continuare a “Man About the House”, în care Murphy l-a interpretat pe George Roper, un soț cicălit de soție, alături de Yootha Joyce, actriță din Theatre Workshop, în rolul soției sale.

Ce omagiu i-au adus familia și prietenii

Murphy a fost căsătorit cu actrița Linda Regan, care a jucat în sitcomul din anii ’80 “Hi-de-Hi!”, cu care a avut doi fii.

Doamna Regan a spus:

„Am fost norocoasă că mi-am găsit sufletul pereche în timpul vieții, Brian pe care îl voi iubi pentru totdeauna”.

Ca omagiu pentru „talentul și omenia” lui Murphy, prietenul și agentul său Thomas Bowington l-a descris ca fiind „un om vesel și profund bun la suflet”.

