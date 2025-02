Regele Charles va avea propriul documentar! Când va fi lansat

Regele Charles III va fi personajul principal într-un nou film documentar pentru serviciul de streaming Prime Video al Amazon, axat pe „filosofia armoniei” a monarhului.

Documentarul este așteptat să apară pe ecrane încă din acest an. O sursă a declarat pentru The Times: „Filmarea a început pentru producția Amazon și echipa a petrecut deja ceva timp cu regele, conform THE INDEPENDENT.

„Mai mult decât orice alt documentar pe care l-a realizat până acum Charles, scopul acestui film pare să fie acela de a spune lumii ce reprezintă Regele și ce îl interesează.”

Palatul Buckingham a mai colaborat în trecut cu radiodifuzori tradiționali, precum BBC și ITV, pentru proiecte similare, însă acordul cu Prime Video poate stabili un nou precedent în era streaming-ului.

De ce ar fi noul documentar o premieră pentru familia regală

Filmul se va concentra pe activitatea caritabilă a Regelui Charles în domeniul mediului.

O sursă din apropierea familiei regale a confirmat, de asemenea, că lucrul la documentar va continua.

„Regele așteaptă cu nerăbdare să vadă cum conceptul de armonie poate fi comunicat unui public nou și internațional, folosind unele dintre cele mai bune talente creative din televiziune”, a spus sursa respectivă. „Este uimitor, într-adevăr, ce s-a pus în practică de la publicarea cărții originale în urmă cu 15 ani și cât de multe dintre acele idei de pionierat au fost adoptate în moduri diferite.”

Regele este cunoscut de mult timp pentru activismul său de mediu și este autorul cărții “Harmony: A New Way of Looking At Our World”, pe care se va baza noul film.

Ce rol joacă Dumfries House din Scoția în viziunea despre armonie a Regelui Charles

Sursa a continuat:

„Documentarul este o șansă de a „arăta, nu de a povesti” cum ideile acelea pot transforma oamenii, locurile și, în cele din urmă, planeta. Cred că mulți oameni vor fi cu adevărat uimiți de amploarea, domeniul de aplicare și viziunea generală a conceptului, pentru care Dumfries House continuă să fie „laboratorul viu”.”

Dumfries House, un conac din Ayrshire, Scoția, situat în mijlocul unei proprietăți mari, a fost cumpărat de The King’s Foundation, o organizație caritabilă a Regelui Charles.

Conacul a fost transformat în muzeu. Atât casa, cât și grădinile sunt considerate semnificative pentru patrimoniul scoțian.

Dumfries House găzduiește mai multe centre educaționale separate, unde elevii pot vizita pentru a învăța despre subiecte care variază de la știință, tehnologie, inginerie și matematică la agricultură și grădinărit.

Care au fost proiectele de televiziune mai puțin inspirate cu membrii familiei regale

Vestea despre noul documentar vine după o serie mai lungă de proiecte de televiziune care i-au avut ca protagoniști sau au prezentat alți membri ai familiei regale.

Unele dintre proiecte au fost mai controversate decât altele.

Anul trecut, Prime Video a lansat „A Very Royal Scandal”, o reconstituire dramatică a interviului „neinspirat” din 2019 dintre jurnalista BBC Emily Maitlis și Prințul Andrew, în care Prințul Andrew a fost întrebat despre prietenia sa cu controversatul miliardar Jeffrey Epstein.

În 2020, Netflix, cel mai mare rival al Prime Video, a semnat un contract cu Harry și Meghan, Ducele și Ducesa de Sussex, în valoare de 100 de milioane de dolari.

Printre proiectele care decurg din această înțelegere se numără “With Love, Meghan”, un viitor serial reality culinar, care inițial trebuia să aibă premiera în ianuarie 2025.

Lansarea serialului, care este amplasat în California, a fost amânată ca urmare a incendiilor de vegetație care au devastat regiunea luna trecută.

Harry și Meghan, care s-au retras din îndatoririle regale în 2021, pe fondul unei mutări foarte mediatizate în SUA, au produs anterior un serial în șase părți numit “Harry & Meghan” pentru Netflix.

