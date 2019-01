Mare sărbătoare pentru Tavi Clonda: ”Te iubesc și îți mulțumesc!”

Mama lui Tavi Clonda a împlinit 69 de ani, prilej de sărbătoare pentru toată familie. Tavi a mers acasă la mama lui cu un tort și s-a fotografiat alături de mama și de sora lui.

A publicat mai multe imagini pe pagina lui, acolo unde i-a făcut o urare emoționantă celei care l-a adus pe această lume.

„La mulți ani, scumpa mea mamă! Te iubesc și îți mulțumesc încă o dată pentru tot mi-ai dăruit! Te iubesc! Noi toți te iubim!❤️❤️❤️❤️❤️✌🏼👸🏻”, a scris Tavi Clonda.

Tavi Clonda nu se emoționează ușor!

Gabriela Cristea va naște peste două luni, iar febra pregătirilor își face simțită prezența în familie. Tavi Clonda a fost invitat într-o emisiune matinală și a vorbit despre numele viitorului copil.

„Nu sunt emoționat, n-am fost nici prima oară. E alt sentiment, ești mai sigur pe tine, emoția există, dar nu mai e panică. Sarcina e ok, n-are pofte ieșite din comun, nu mănâncă excesiv. Acum am început să amenajăm camera. Ne mutăm noi ca să îi facem o cameră. Avem o listă și cred că l-am ales, dar nu pot să zic, suntem superstițioși. A început cu 30 de-ale mele de-ale Gabrielei, mereu câștigă Gabriela. Sunt destul de inventivi. Trebuie să fim amândoi de acord. Se va naște primăvara, deci o să aibă un nume de floare”, a spus Tavi Clonda.

Gabriela Cristea: ”Încerc să mă țin și să mă îngrijesc!”

„De când sunt însărcinată, recunosc că nu mai am putere pentru lucrurile astea de cochetărie. (…) Nu mai folosesc vopseluri cu amoniac, deşi culorile sunt mai puternice, se ia mai greu. Le recomand mămicilor. Înţeleg că este nociv pentru sarcină. Eu am optat şi pentru varianta să nu îmi mai dau unghiile cu ojă. Acetona aia… am optat pentru varianta de a nu o mai folosi absolut deloc. Încerc să mă ţin şi să mă îngrijesc. În general când eşti însărcinată oamenii spun: vai ce frumoasă eşti! Şi tu te simţi ca un balon, ca o balenă eşuată. De două ori pe lună mă duc la cosmetică, la ce am nevoie”, a spus recent Gabriela Cristea.