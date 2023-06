Marele câștigător de la Chefi la Cuțite. Performanța sa este incredibilă!

În sezonul opt al emisiunii Chefi la Cuțite, publicul o cunoștea pe Claudia Radu. Aceasta a reușit să ajungă până în semifinalele concursului culinar. La acea vreme, concurenta cântărea mai bine de 100 de kilograme. Imediat după participarea la show-ul de la Antena 1, Claudia Radu a decis să își schimbe viața radical. A hotărât să scape de kilogramele în plus, iar transformarea ei este spectaculoasă.

După experiența trăită la Chefi la Cuțite, Claudia Radu a început să privească viața cu alți ochi. De ceva timp se afla într-o stare letargică, se complăcea într-un mariaj nefericit, așa că a decis să schimbe totul în viața ei. Prima luptă pe care a dat-o a fost cea cu kilogramele în plus. Le-a declarat război total și până acum a reușit să scape de 60 dintre ele. Reușita ei a avut la bază multă determinare și încredere în forțele proprii.

Claudia Radu a reușit să slăbească mai bine de 60 de kilograme și spune că este cel mai mare câștig al ei. Fosta concurentă Chefi la Cuțite a reușit să atingă acest rezultat printr-o dietă strică și multă mișcare. A eliminat carbohidrații, a scos recent și lactatele din meniu ei și a avut grijă și la cantitatea de mâncare care ajunge în farfurie. Mai mult, dieta echilibrată a însoțit-o și de sport, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

„Nu pot să zic că am renunțat la anumite alimente dintr-odată. De exemplu, acum am renunțat la carbohidrați. Neavând carbohidrați, corpul este obligat să își mănânce grăsime pe post de energie. Fac și sală. Începutul e foarte greu, e vorba de mindset. În momentul în care tu îți pui în cap eu trebuie să slăbesc nu te mai oprește nimic.

Eu am intrat într-o echipă de nutriționiști, în momentul de față mă specializez în nutriție. Vreau să ajut cât mai mulți oameni și am avut parte de foarte mult suport. În momentul de față nu am voie lactate. Lactoza se transformă în zahăr în sânge și nu te ajută cel mai mult”, a declarat Claudia Radu, la Antena Stars.

„Sănătatea este o alegere”

Claudia Radu s-a luptat cu kilogramele în plus aproape toată viață și știe cât de greu este de purtat acest război și câte consecințe aduce. Acum că a reușit să câștige cea mai mare bătălie din viața ei, fosta concurentă de la Chefi la Cuțite vrea să îi ajute și pe alții să facă același lucru. Aceasta susține că factorul cel mai important atunci când vrei să slăbești este dieta. Așa că de ceva timp urmează cursuri de nutriție. Scopul ei este să devină nutriționist acreditat pentru a putea ajuta și alte persoane care își doresc să își schimbe viața, așa cum ea a făcut-o.

„Pentru că știu cum e să te lupți cu kg în plus toată viața, în prezent urmez și un curs de nutriție pentru a deveni nutriționist acreditat și pentru a ajuta cât mai mulți oameni în situația mea. Am deja alături de mine câteva persoane care au rezultate uimitoare, se simt extraordinar și nu fac foamea pentru a arăta bine. Aștept alături de mine pe oricine dorește să aibă grijă de sănătatea sa, să fie plin de energie tot timpul și să ajungă la cea mai bună formă. Aveți grijă de voi, sănătatea este o alegere!?”, a mai spus Claudia Radu.

