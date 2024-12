Maria Constantin a răbufnit de sărbători! Artista a luat în vizor noua generaţie: “Copiii din ziua de astăzi sunt…”

Maria Constantin își aduce aminte cu drag de momentele magice de Crăciun pe care le-a trăit în copilărie. Acum, vedeta spune că cei mici nu se mai bucură la fel ca odinioară de tot ceea ce înseamnă bucuria sărbătorilor de iarnă. Ușor deranjată de tehnologia care a avansat mult în ultima perioadă, artista și-ar dori ca tinerii din ziua de azi, așa cum spune chiar ea, să poată experimenta măcar un crâmpei din bucuria pe care a trăit-o ea. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, blondina și-a vărsat nemulțumirea în legătură cu spiritul Crăciunului, care, aparent, se estompează de la an la an, sau cel puțin, asta este părerea vedetei.

Artista a petrecut Crăciunul în avans anul acesta, asta deoarece de sărbătorile de iarnă va fi plecată din țară, cu evenimentele. Tocmai de aceea și-a dorit să adune toată familia în jurul mesei și să petreacă timp de calitate cu cei dragi. Preparatele tradiționale, îndrăgite de toți românii, nu reprezintă un punct de interes prea mare pentru Maria Constantin, în schimb, îi face plăcere să le gătească, atunci când îi permite timpul.

Pe de altă parte, vedeta este dezamăgită de faptul că spiritul Crăciunului nu se mai simte la fel ca altădată și copiii nu se mai bucură de lucrurile simple, care fac toată această perioadă să fie una de poveste. Toate acestea, din spusele ei, se întâmplă din pricina tehnologiei avansate și a faptului că micuții sunt mai încântați de gadget-uri decât de emoții.

Maria Constantin: „Spiritul Crăciunului se simțea diferit”

Iar legat de sărbătorile de iarnă, vedeta are și anumite nemulțumiri, pe care le aflăm chiar de la ea.

„Eu de Crăciun nu voi fi în țară, merg în Londra, să cânt. Anul acesta va fi puțin diferit față de alți ani, noi am sărbătorit cumva Crăciunul în avans, împreună cu familia, tocmai pentru că știam că nu vom avea cum altfel. Mie îmi place mult să gătesc, pentru întreaga familie, problema este că nu prea am timp să fac toate astea de sărbători. Însă în ceea ce privește mâncatul, mai puțin, doar gust așa din toate preparatele tradiționale, încerc să am grijă. Pentru noi, cred că spiritul Crăciunului se simțea diferit atunci când eram mici, era cu adevărat de poveste. Cu toții cred că aveam bunici la țară, la care mergeam, iar atunci chiar se simțeau sărbătorile în adevăratul sens al cuvântului, nu ca acum.

Acum, cu tehnologia de astăzi, foarte avansată și multe lucruri care ne distrag atenția, nu se mai simte la fel Crăciunul. Parcă era altfel atunci, când făceam bradul, când mirosea în casă a prăjituri și tot ce mai pregătea mama, noi am simțit altfel sărbătorile. Copiii din ziua de astăzi sunt diferiți, îi încântă mai mult gadget-urile. Nu știu dacă ei simt, sau vor avea posibilitatea să trăiască vreodată toată această magie așa cum am simțit-o noi. Nu îi voi cere nimic Moșului anul acesta, pur și simplu vreau să mă bucur și să păstrez ceea ce am acum. Am tot ce îmi doresc, am sănătate, iar asta e cea mai importantă, am o familie frumoasă, sunt împlinită”, a declarat Maria Constantin pentru CANCAN.RO.

