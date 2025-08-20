Maria, femeia din Călărași înjunghiată de fostul iubit, ceruse ajutorul Poliției de două ori înainte de tragedie. Motivul ULUITOR pentru care autoritățile nu au făcut nimic

Maria, femeia atacată cu cuțitul la Călărași, ceruse ajutorul autorităților de două ori înainte de tragedie. Iată noi detalii despre femeia înjunghiată în centrul maternal!

Tragedia din Călărași, unde o tânără mamă a fost înjunghiată de fostul concubin chiar în centrul maternal în care se adăpostea împreună cu cei doi copii, scoate la iveală noi detalii tulburătoare legate de felul în care autoritățile au gestionat cazul. Maria, victima atacului, a căutat protecția statului de mai multe ori în ultimele luni, însă răspunsurile primite nu au reușit să o pună la adăpost de pericol.

Primele semne de alarmă în cazul Mariei

Pe 18 octombrie 2024, femeia a apelat numărul unic de urgență după ce avusese o dispută cu fostul partener. Conflictul s-a purtat în jurul custodiei copiilor, iar în urma verificărilor, polițiștii au catalogat situația drept o ceartă verbală, fără violențe fizice. Câteva zile mai târziu, pe 21 octombrie, Maria a mers personal la sediul poliției și a depus o solicitare prin care cerea emiterea unui ordin de protecție împotriva bărbatului. Procedura legală presupunea completarea unui formular de evaluare a riscului. Rezultatul evaluării a arătat atunci că nu exista o amenințare iminentă, ceea ce a făcut ca autoritățile să nu emită ordinul.

Femeia a fost îndrumată să se adreseze instanței pentru o cerere de ordin de protecție judecătoresc, însă, până la momentul atacului, acest demers nu fusese finalizat.

Între timp, polițiștii au deschis totuși un dosar penal pe numele fostului concubin, în care erau investigate acuzații de violență în familie, distrugere și amenințare. Documentele au fost trimise la parchet în luna decembrie 2024, însă ancheta nu fusese încă soluționată definitiv. În paralel, femeia a încercat să-și continue viața împreună cu copiii ei, fiind primită într-un centru maternal din municipiul Călărași, aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Duminică, 17 august 2025, situația a degenerat într-un mod extrem de violent. Fostul concubin a pătruns în centrul maternal și a atacat-o pe femeie cu un cuțit, sub privirile neputincioase ale copiilor minori. Victima a fost lăsată într-o baltă de sânge, fiind transportată ulterior de urgență la spital. Incidentul a șocat întreaga comunitate, mai ales că locul unde s-a produs ar fi trebuit să fie unul dintre cele mai sigure pentru o femeie aflată în dificultate.

După atac, poliția a reținut agresorul și l-a prezentat instanței. Tribunalul Călărași a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile. În același timp, Inspectoratul de Poliție Județean Călărași a anunțat că a declanșat o verificare internă pentru a stabili modul în care au fost gestionate sesizările victimei din toamna anului trecut și dacă au existat erori procedurale.

