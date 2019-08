Maria Ilioiu de la Insula Iubirii iubește din nou. Ispita de la Antena 1 s-a afișat cu misteriosul bărbat

Maria Ilioiu are o viață tumultoasă, nu doar pe plan profesional, ci și personal. Ispita de la Insula Iubirii recunoștea în urmă cu ceva timp că are o relație toxică cu iubitul ei, deoarece se ceartă foarte des cu el și aproape de fiecare dată se și despart. Se pare că roșcata l-a dat uitării pe “fostul”, inima ei bate pentru altcineva acum.

Duminică seară, Maria a fost surprinsă de spynews.ro într-un local cochet, alături de un bărbat misterios. După câteva minute, la masa celor doi şi-a făcut apariţia un prieten al bărbatului care o însoţea pe Maria, s-au ridicat de la masă şi au părăsit localul. Şi, ca să demonstreze că este mai îndrăgostită ca oricând, Maria s-a lipit de partenerul ei, ţinându-l strâns de mână.

“A fost o glumă, am un prieten foarte bun cu care am ieşit şi am făcut o poză la glumă, am comparat tatuajele. Am făcut o glumă pentru fostul, se pare că a ţinut gluma. Am vrut să-l fac gelos şi să-i văd reacţia. A fost gelos, cum am vrut eu. Mi-a dat mesaje, a sunat telefonul, a venit la mine şi ne-am împăcat. Ne tot certăm şi ne tot împăcăm. Este o iubire toxică. Noi la fiecare ceartă ne despărţim, apoi ni se face dor şi ne împăcăm. Este o iubire toxică, dar o accept aşa cum este. Sunt fericită”, spunea Maria Ilioiu la Antena Stars. Între timp, se pare că iubitul a devenit iarăşi “fostul”, iar inima sexoasei a început să bată pentru altcineva.

Cât a câștigat Maria Ilioiu într-o noapte

Maria Ilioiu, controversata ispită de la ”Insula iubirii”, a fost invitată să filmeze un clip cu Jorge și implicit să răspundă la niște întrebări. Ei bine, faimoasa ispită a făcut niște dezvăluiri extrem de interesante.



Maria Ilioiu a fost invitată să filmeze un clip alături de Jorge, pentru canalul de Youtube al artistului. Și, bineînțeles, a fost nevoită să răspundă și la anumite întrebări. Iar… una din întrebările extrase de pe bilețel a fost: ”Cât ai câștigat cel mai mult într-o noapte?”. Răspunsul n-a ezitat să apară după uimirea ipsitei: ”Nu cred așa ceva!”. (CITEȘTE ȘI: ISPITA MARIA ILIOIU E ȘOCATĂ! CE I S-A ÎNTÂMPLAT LA UN SALON: ”ÎMI LIPSESC BUCĂŢI DE CARNE!”)