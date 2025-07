Maria, tânăra găsită în stare gravă după o petrecere cu șeicii, face primele DECLARAȚII. Ce s-a întâmplat în noaptea fatidică, de fapt

Maria, tânăra de doar 20 de ani din Ucraina, care a fost găsită cu răni grave pe marginea unui drum din Dubai, a dezvăluit chinul la care a fost supusă în timpul petrecerii cu șeici din Dubai. Iată ce a spus!

În urmă cu aproximativ 5 luni, cazul Mariei Kovalchuk șoca o lume întreagă. Tânăra din Ucraina a fost găsită pe marginea unui drum din Dubai, la opt zile după ce a fost dată dispărută, în niște condiții greu de imaginat.

CITEȘTE ȘI: Ce le fac șeicii din Dubai fetelor la Porta Potty Party. Prietena Mariei Kovalchuk: „Fie o biciuia, fie o amenința cu…”

În urma rănilor suferite, Maria nu se mai poate deplasa fără ajutorul unui scaun cu rotile. Modelul ucrainean a vorbit pentru prima dată despre cea mai neagră perioadă din viața ei. Aceasta a povestit cum a început totul.

Maria și prietenii ei plănuiseră să plece în vacanță, dar tânăra a ratat zborul spre Thailanda, așa că a fost nevoită să părăsească hotelul. Aceasta s-a reîntâlnit cu un băiat care a invitat-o să stea în camera lui și i-a promis că vor zbura cu avionul său privat în Thailanda.

La puțin timp după, Maria a realizat că în acea cameră se desfășura o mică petrecere. Maria a enumerat numele unor adolescenți de bani gata care se aflau la acea petrecere.

„Totul a mers bine timp de 24 de ore, am vorbit, am discutat despre călătoria noastră cu avionul. Am sunat-o chiar și pe mama și i-am spus că totul este în regulă, băieții de aici sunt ok”, a continuat aceasta.