În urma apelului făcut ieri de Marian Godină pe pagina lui de Facebook, care îndemna oamenii să facă donații pentru o fetiță bolnavă, polițistul a luat decizia să șteargă mesajul în urma unui telefon pe care l-a primit de la tatăl copilei.

Marian Godină a explicat ieri că a aflat despre povestea tristă a copilei chiar de la tatăl ei, care lucrează împreună cu îndrăgitul polițist la Secția 9 de Poliție din Capitală. Acesta vorbea că fetița, Ariadna, ar fi urmat să facă o intervenție chirurgicală în valoare de 7.000 de euro.

În anunțul lui se vorbea despre faptul că Ariadna a fost disgnosticată cu atac vascular cerebral la doar cinci ani. Diagnosticul ar fi venit după ce într-o zi, pe când era la grădiniță, educatoarea a observat că micuța nu se mai putea juca și nu se mai ridica din scaun. După lungi tratamente și controale prin mai multe spitale, ea a contractat o infecție, iar starea ei s-a agravat. După ce s-au documentat și s-au sfătuit cu medicii din România, părinții copilei ar fi aflat că singura șansă la viață a micuței este o operație în Franța.

Marian Godină a făcut apel disperat la oameni ca să doneze bani, doar că astăzi postarea a fost ștearsă, iar polițistul a explicat și de ce anume.

”De ce a dispărut postarea de ieri cu acel caz în care vă ceream ajutorul pentru o fetiță bolnavă?

Azi noapte nu am dormit prea liniștit și nici ziua de azi nu mi-am început-o prea bine.

Mă aflu într-o postură tare aiurea și m-am tot gândit cum să ies din ea. Singurele variante pentru a ieși neșifonat din această situație ar fi fost fie să mint, fie să omit să spun adevărul. Dar aș fi dormit tot neliniștit, așa că vă ofer aici toate explicațiile, cu riscul ca pe viitor să nu mai am credibilitate și să nu mai pot apela la dumneavoastră pentru cazuri umanitare. Momentan sunt atât de dezamăgit de oameni încăt nici nu cred că mă voi mai implica vreodată în așa ceva.

Ieri dimineață am fost contactat de un coleg de la București care mi-a spus că are un alt coleg care l-a implorat să vorbească cu mine pentru că sunt singurul care l-ar putea ajuta. Mi-a zis că omul e disperat pentru că are o fetiță bolnavă și are nevoie urgentă de bani pentru a pleca în Franța pentru o intervenție medicală. Mi-a trimis și poze cu actele medicale și cu răspunsul clinicii din Franța. Deși aveam încredere în acest coleg, la astfel de cazuri caut întotdeauna să fiu convins 100% că nu fac vreo gafă și caut confirmări din mai multe surse. L-am sunat pe un alt coleg din București care mi-a confirmat cazul.

Apoi l-am sunat direct pe tatăl fetiței. Mi-a explicat problema și părea destul de bulversat. Am pus asta pe seama faptului că omul e necăjit și are prea multe pe cap. L-am întrebat dacă pot folosi o poză cu fetița și a fost de acord. Am scris apoi textul pe care l-am postat ieri, în care v-am rugat să donați. Pentru că în multe comentarii eram întrebat diverse detalii, am luat legătura din nou cu tatăl fetiței și i-am spus că ar fi bine să își facă un cont de facebook și să răspundă pentru că eu nu cunosc detalii. Se ofereau, de exemplu, unii oameni să-l ajute cu cazarea în Franța. Știind că mai are o fiică majoră (21 de ani), i-am sugerat să intre ea și să răspundă. Mi-a răspuns că ea are cont de Facebook, dar nu prea are timp…

Mai spre seară, mi-a scris o reporteriță de la o televiziune mare de la noi care mi-a spus că ar dori să facă o campanie cu acest caz la tv. Am pus-o în legătură apoi cu tatăl. Reporterița mi-a scris ulterior că tatăl i-a zis că nu prea vrea să fie mediatizat cazul. Pentru că deja aveam palpitații, am sunat pe alt coleg din București. Din nou mi s-a confirmat că acest caz este real.

Mi-a scris apoi o doamnă care locuiește în Franța, aproape de clinica unde urma să meargă fetița. I-am dat profilul de Facebook al surorii fetiței, pentru a nu face telefonul fără fir și pentru a putea astfel comunica direct cu părinții. În scurt timp am fost sunat de tatăl fetiței care mi-a spus că fata cea mare s-a speriat teribil și că nu trebuia să o implic și pe ea. Pentru că îmi pierdusem deja răbdarea și mi se părea prea mult, l-am luat puțin cam tare la telefon și l-am întrebat cum vrea de fapt să fie ajutat. Mi-a zis că nu se consultase cu soția înainte de a lua legătura cu mine și că sunt panicați că acum, pentru că am mediatizat cazul, nu îi vor mai ajuta medicii. Nu am înțeles mai nimic, ce legătură are una cu alta, dar mi-au revenit suspiciunile asupra acestui caz. Deși era o oră târzie, am sunat pe altcineva de la București, care din nou mi-a confirmat că știe despre acest caz și că e real.

Azi dimineață când m-am trezit, la ora 7.30, aveam două sms-uri de la tatăl fetiței în care îmi cerea să șterg postarea. L-am sunat și am încercat să-i explic în ce postură m-a pus, dar nu cred că a înțeles. M-a rugat din nou să șterg postarea pentru că „i-am făcut balamuc”, iar la ora 9 mi-a dat iarăși mesaj în care mă ruga să șterg postarea, ceea ce am și facut. Am încercat să aflu de la fata cea mare ce s-a întâmplat, dar am observat că mă blocase pe Fb.

Era clar că voi fi întrebat de ce a dispărut postarea și că va trebui ori să mint, ori să spun adevărul cu riscul ca pe viitor lumea să nu mai doneze. Oricum cred că va trece mult timp până mă voi mai implica în așa ceva, dacă o voi mai face.

Cert e că acei bani pe care i-ați donat îi vor fi de folos fetiței, cazul este cu siguranță real. Ce s-a întâmplat acolo nu îmi pot explica.

Sper ca acum să nu regrete nimeni că a donat, iar dacă se va întâmpla asta, eu îmi cer scuze.

Probabil că unii vor considera că e urât că am povestit toate astea, dar până la urmă eram dator cu explicații și acestea nu puteau fi decât adevărul.

Vă mulțumesc tuturor celor care ați donat!