Marian Grozavu și ispita Mattia, în ring la RXF?! Singura condiție pentru care italianul ar accepta

”Războiul” dintre Marian Grozavu și ispita Mattia Carnessali se mută în ringul de MMA. Cei doi rivali au ocazia acum să se lupte pe bune, însă nu oricum: până la ”sânge” în gala RXF (Real Xtreme Fight). Fosta ispită masculină de la Insula iubirii i-a lansat oficial propunerea domnului Marian.

În sezonul 9 de la Insula iubirii, cuplul format din Marian Grozavu și Bianca Dan a fost unul dintre cele mai controversate. Cei doi au venit în Thailanda să își testeze relația, dar și propriile limite. În cele 21 de zile petrecute pe Insula, Bianca s-a apropiat periculos de mult de ispita Mattia Carnessali.

Atât de mult încât a fost pe punctul de a renunța la relația cu iubitul ei. După terminarea filmărilor, situația s-a schimbat la 180 de grade, iar după un lung șir de ”negocieri” și discuții interminabile, Bianca și Marian au decis de comun acord să își continue povestea de dragoste.

Ispita Mattia l-a provocat pe Marian Grozavu la o luptă în ringul RXF

După ce a fost pe punctul de a-i fura iubita de sub nas, Mattia Carnessali nu se lasă cu una cu două. Fosta ispită masculină de la Insula iubirii își dorește să ducă rivalitatea cu domnu Marian la următorul nivel: în ringul MMA.

Recent, pe o rețea de socializarea, Mattia l-a provocat oficial pe Marian Grozavu la o luptă în gala RXF. Deși a trecut ceva timp de la terminarea fimlărilor de la Insula iubirii, se pare că între cei doi încă mocnește o rivalitate – așteptând parcă momentul oportun să răbufnească.

Deși este dispus să intre în ringul RXF alături de domnu Marian, italianul i-a pus fostului concurent o condiție: să nu împartă banii, iar câștigătorul să fie cel care pleacă acasă cu toți banii.

”În sfârșit pot să oficializez chestia asta. Nu mi-am dorit eu, am primit o propunere de la managerul RXF. Domnu Marian își dorește un meci de MMA cu mine și am acceptat, dar o cu o singură condiție: să nu împărțim banii. Doar câștigătorul merge acasă cu banii. Să vedem dacă domnu Marian va accepta lucru ăsta. Deja e aproape totul organizat, acesta este ultimul aspect”, a spus ispita Mattia pe o rețea de socializare.

