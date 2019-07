Marian Mexicanu’ şi soţia lui au ajuns la Poliție în Serbia! Ce s-a întâmplat

Marian Mexicanu şi soţia lui au avut parte de peripeții în Serbia! Au ajuns la Poliție, după ce au fost furaţi în parcarea unui restaurant.

Invitaţi în platoul emisiunii “Agenţia VIP”, Marian Mexicanu şi soția lui au povestit cum au fost furați în timp ce se aflau la restaurant. Ana a rămas fără haine, iar lui Marian Mexicanu i s-au furat mai multe lucruri pe care le folosea la cântări. Cei doi au fost la poliţie mai mult fiind deranjaţi de gest, însă oamenii legii nu s-au arătat prea entuziaşti vizavi de cazul lor.

“Am fost în Serbia, la un eveniment foarte frumos. Am ieşit pe la Porţile de Fier şi nu am găsit un restaurant mai ok. Am zis că unde oprim şi unde vedem un restaurant, aia e! Nu erau camere, numerele noastre româneşti… Microbuzul nostru l-am parcat afară şi erau acolo foarte multe maşini cu numere româneşti. Oamenii ne-au recunoscut însă, când am plecat de acolo, şoferul mi-a spus să vin la maşină că ne-au furat sârbii. Eu port tot timpul o geantă unde ţin nişte fire pentru un wireless de la acordeonul meu, am cardul, midiile şi nişte fire. Ăla l-a luat! Şi mai aveam nişte medicamente. Norocul nostru este că eu, de câte ori plec în străinătate, ţin toate actele la mine. Toate au fost la mine, în borseta pe care o ţin aşa, ca Guţă! Anei i-a luat toate hainele. Tocmai îi cumpărasem un bagaj şi avea şi ea acolo… Era şi cu surioara ei că venise la noi în vacanţă. Totul s-a întâmplat repede”, a declarat Marian Mexicanu la “Agenţia VIP”.

“Am fost la poliţie pentru că era aproape de noi şi mi-au zis şi mulţi dintre români să mergem la poliţie pentru că e normal. Orice se întâmplă, dacă ţi se fură, e normal să anunţi poliţia”, a mai adăugat artistul.