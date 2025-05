Marilu Dobrescu, abuzată fizic de Iustin Petrescu?! Filmarea care i-a șocat pe fani: ”Am reparat totul eu cu mine”

Marilu Dobrescu reacționează după ce Iustin Petrescu a dat de înțeles că viața i s-a schimbat la 180 de grade. Schimbare care s-ar fi petrescut după despărțirea lor. Indirect, creatoarea de conținut i-a oferit replica fostului partener, de unde se poate deduce că ea ar fi fost abuzată fizic și emoțional în cei patru ani de relație.

Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu au format un cuplu timp de patru ani. Deși pozau în cuplul perfect, departe de gândul că ar putea să trăiască unul fără altul, la finalul anului trecut, cei doi au decis să își spună adio. Despărțirea lor a luat prin surprindere pe toată lumea. Încet, dar sigur, în spațiul public au început să apară detalii și informații neștiute din timpul anilor petrecuți împreună.

Marilu Dobrescu a părăsit România, la un an de la despărțirea de Iustin Petrescu. Unde s-a mutat influencerița: ”Mi-am pus toată viața în două valize”

În luna mai, Iustin Petrescu a sărbătorit un an de relație cu femeie care i-a schimbat viața. În cadrul mai multor postări pe social media, creatorul de conținut i-a făcut iubitei sale numeroase declarații de dragoste, iar printre rânduri a dat de înțelescât de mult a suferit în vechea relație și cât de mult l-a ajutat noua parteneră să vindece rănile din trecut – vezi AICI mesajul influencerului.

Ei bine, mesajul fostului ei iubit, dar și reacțiile internauților, care o acuză că i-a făcut viața grea lui Iustin, au deranjat-o puțin pe Marilu, iar replica sa nu a întârziat să apară. În cadrul unei postări pe social media, Marilu a publicat două videoclipuri. Unul din timpul relației cu Iustin, în care se descrie ca fiind ”Fata care ținea secret abuzul fizic și emoțional prin care trecea” și un video din prezent, în care se descrie ca fiind: ”Femeia care nu ar mai accepta niciodată asta”.

Utilizatorii au reacționat imediat, iar majoritatea dintre ei au încerca să afle detalii. Marilu a preferat să nu ofere prea multe informații, însă printre comentarii a strecutat mici indicii despre calvarul prin care a dat de înțeles că a trecut alături de fostul partener.

”Am reparat totul eu cu mine, e ceva ce prefer să nu share-uiesc public, Eram mai mică și n-am știut mai multe. Acum la 27 de ani am alte pretenții de la mine. E ceva despre care nu știu dacă o să fiu pregătită să vorbesc”, i-a răspuns Marilu unui utilizator

”Sunt ok să împărtășesc teoria și lecția, dar nu și experiența personală pentru că a durut ENORM. Și deschid răni. Am fost o finuță și am avut muuuult bun simț. Și o să tot am probabil, până la un punct. Atât am de zis”, a mai spus influencerița într-un alt comentariu.