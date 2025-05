Marilu Dobrescu a părăsit România, la un an de la despărțirea de Iustin Petrescu. Unde s-a mutat influencerița: ”Mi-am pus toată viața în două valize”

La un an de la despărțirea de Iustin Petrescu, Marilu Dobrescu și-a făcut bagajele și s-a mutat definitiv din România. Creatoarea de conținut și-a îndeplinit un vis pe care l-a vizualizat încă de când avea 11 ani.

Marilu Dobrescu și-a pus viața în două valize și s-a mutat la 17.000 de kilometri de casă. Încântată și extrem de mândră de alegerea sa, creatoarea de conținut nu s-a putut abține și a distribuit mai multe imagini din lunga sa călătorie. Decizia vine fix la un an de la despărțirea de Iustin Petrescu, bărbatul alături de care a trăit o poveste de dragoste timp de 4 ani.

Marilu Dobrescu s-a mutat din România

La doar 26 de ani, Marilu Dobrescu și-a luat viața în piept și a decis să se mute pe alt continent – în Australia. Creatoarea de conținut a lăsat întreaga viață trăită până acum în România, familia, prietenii, și-a scos apartamentul la vânzare și este mai pregătită ca niciodată să scrie un nou capitol din viața sa.

„Am 26 de ani și m-am mutat în Australia??. NU POT SĂ CRED CĂ POT SPUNE ASTA! Cu un student ID în buzunar, o inimă plină de curaj, toată viața în două valize de 40 kg și 4 crize existențiale la activ, am lăsat tot ce știam în urmă ca să aflu cine pot deveni. Cu un student ID în buzunar și o inimă plină de curaj. Am lăsat tot ce știam în urmă (și am pus tot la vânzare), ca să aflu cine pot deveni în noua etapă a vieții mele. Să cresc. Suma tuturor deciziilor din viața mea m-a adus aici.

Am scris despre asta în jurnalul meu de la 11 ani, pe care l-am găsit recent când împachetam. Am plâns de emoție cu el în mână. Marilu mică ar leșina dacă ar ști ce se întâmplă acum, iar eu de acum sunt aici să o prind și să îi duc visele mai departe. Mereu am știut că o să vină un astfel de moment. O să revin în țară din când în când, că viața mea se desfășoară pe două continente. Nevada – Sydney – București suna ca o nebunie, dar nici că știu pe cineva mai potrivit pentru asta.”, a spus Marilu Dobrescu pe social media.

Deși este la mii de kilometri distanță de România, creatoarea de conținut a mărturisit că nu va rupe complet legătura cu familia și prietenii ei și chiar are de gând să vină periodic în țara sa natală.

”Pentru mine mereu o să fie acasă România. Îmi pasă de țara asta, aici am famile, prieteni, tot. Oricum o să fac naveta, sunt legată în continuare de România și așa o să rămână”, a mai spus Marilu pe Instagram.

