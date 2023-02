Marina Almășan, vacanță de vis la Polul Nord! Jurnalista a avut parte de o întâlnire inedită. „I-am oferit o pălincă”

Spre deosebire de majoritatea vedetelor care în această perioadă aleg să își petreacă vacanța în ținuturi exotice, Marina Almășan a decis să viziteze Finlanda și să se bucure de o experiență inedită la Cercul Polar. Pe jurnalistă nu o sperie temperaturile scăzute și a avut parte de adevărate aventuri în vacanța sa.

Marina Almășan numai ce s-a întors din vacanță. Aceasta a vizitat Finlanda, s-a aventurat spre Cercul Polar și avut parte de o vacanță de excepție. Jurnalista și-a luat hainele groase în bagaj și s-a bucurat din plin de ținutul rece. Aceasta l-a vizitat chiar și pe Moș Crăciun și a aruncat o privire în atelierul acestuia.

La întâlnirea cu Moș Crăciun, Marina Almășan nu s-a dus cu mâna goală, ci a avut pregătit un cadou pentru acesta. Jurnalista i-a dăruit Moșului o sticlă cu palincă și i-a vorbit despre România.

„Am petrecut 10 zile în Finlanda la Helsinki, dintre care trei zile au fost dedicate spre nordul Finlandei, la Cercul Polar. Am vizitat celebra locuință a lui Moș Crăciun și am fost acasă la el, unde am vizitat locurile unde elfii pregătesc cadourile pentru toți copii.

Am avut și întâlnirea cu Moș Crăciun, cu care am făcut și o fotografie. I-am oferit și o mică palincă și i-am spus că vin din România.”, a declarat Marina Almășan, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

„Mi se părea aiurea”

Marina Almășan s-a bucurat din plin de vacanța din Finlanda și s-a delectat cu preparatele specifice locului. Printre numeroase bunătăți, aceasta a încercat și un preparat tradițional ce a făcut-o să ridice din sprâncene inițial. Mai exact, jurnalista a gustat salam din carene de ren.

„Într-un magazin de produse tradiționale finlandeze era o domnișoara care făcea o operațiune de sampling. Astfel ea îi invita pe vizitatori să deguste produse din carne de ren. Mi se părea aiurea. Astfel, am luat o bucățică de salam de ren”, a mai spus Marina Almășan.

