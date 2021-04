Marinos Ouzounidis după 2-0 cu FCSB: „A fost o victorie mare!”

Marinos Ouzounidis, antrenorul principal al formației Universitatea Craiova, a declarat la finalul partidei câștigate de elevii săi în Bănie cu FCSB, scor 2-0, că cele trei puncte vor cântări enorm în economai luptei la titlu.

„A fost o victorie mare. Ştiam că va fi dificil, că jucăm împotriva unui adversar foarte puternic. În timpul acestui sezon, cei de la FCSB au fost aproape tot timpul pe primul loc. În prima repriză nu am jucat foarte bine, cred că am fost mai nervoşi decât de obicei. Le-am spus jucătorilor la pauză să se relaxeze un pic, pentru că presiunea era mai mare pe FCSB decât pe noi. În a doua repriză a fost mai bine. Poate e ciudat, dar când am rămas în zece jucători a fost mai bine pentru noi. În final, am luat doar trei puncte, nimic mai mult. Acum mă aşteptam la un joc mai bun din partea echipei mele. Ştiu că putem juca mai bine. Poate rezultatul nu va fi bun, dar ştiu că putem juca mai bine. Acum suntem pe locul 3, suntem aproape de celelalte două echipe, dar trebuie încă să câştigăm multe meciuri” , a declarat Marinos Ouzounidis la finalul meciului Universitatea Craiova – FCSB, scor 2-0.

În urma rezultatelor consemnate în runda a 4-a a play-off-ului Ligii 1, lider este CFR Cluj cu 41 de puncte, urmată de FCSB cu 39 de puncte și Universitatea cu 37 de puncte.

Rezultate etapa a 4-a play-off Liga 1

Sepsi OSK – Academica Clinceni 1-0

CFR Cluj – FC Botoşani 2-0

Universitatea Craiova – FCSB 2-0

Program etapa a 5-a play-off Liga 1

Sâmbătă 1 mai

ora 17:30 FC Botoşani – Sepsi OSK

Duminică, 2 mai

ora 21:00 Academica Clinceni – Universitatea Craiova

Luni, 3 mai

ora 20:30 FCSB – CFR Cluj

Clasamentul play-off-ului Ligii 1:

1 CFR Cluj – 41 pct

2 FCSB – 39 pct.*

3 Universitatea Craiova – 37 pct.

4 Sepsi OSK – 30 pct.*

5 FC Botoșani – 25 pct

6 Academica Clinceni – 22 pct.

*) echipe care au beneficiat de rotunjirea de 0.5 puncte