Mario Fresh, gest BIZAR: a mers la hairstylist, a luat mașina de tuns și… Imaginile au fost făcute publice!

Mario Fresh s-a apucat de treabă și are de gând sa bage frica în… anxietatea socială. Artistul a făcut deja primul pas și s-a ras în cap. Imaginile au făcut deliciul fanilor de pe TikTok.

Ceea ce trebuia să fie o vizită obișnuită la frizer, ras, tuns și frezat ca de obicei, s-a transformat într-o provocare de-a dreptul nebunească. Într-o decizie ce a părut impulsivă, Mario Fresh s-a decis să intre în rândul tiktokerilor care ”sperie anxietatea socială”. Primul episod a fost filmat într-o frizerie.

Mario Fresh, decis să ”sperie anxietatea socială” cu o serie de provocări nebune

În timp ce aștepta să fie tuns, Mario Fresh a luat aparatul de ras din mâna frizerului și și-a făcut de cap… pe cap. Nu a mai ținut cont de tunsoarea pe care o avea sau pe care ar fi trebuit să o aibă, a băgat mașina de tuns în păr și a început să se tundă singur. Mișcarea l-a surprins până și pe hairstylistul lui, care a rămas cu gură căscată.

Hairstylist: Nu ai zis că îl vrei pe spate? Doamneee, nu pot să cred așa ceva! Mario Fresh: Stai puțin. Te-am ajutat un pic (n.r râde) Hairtylist: Să-ți fie de bine. Mario Fresh: Mulțumesc.

”Ziua 1 în care sperie anxietatea socială” a făcut deliciul urmăritorilor de pe TikTok.

”Ți-ai făcut o tunsoare fresh” ”Ai avut nervi pe tine :)) ” ”Bună alegere, bravo” ”Oricum îți stă fff bine” ”Impulsiv… draguț :))” ”Nici bani nu mai dai pe tuns”, au fost o parte din comentariile primite la postare.

