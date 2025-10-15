Acasă » Știri » Cine e fata care „a speriat anxietatea socială” din România? Doina Nuteanu a devenit virală pe TikTok: „Pot să pun și eu o cărămidă?”

Cine e fata care „a speriat anxietatea socială” din România? Doina Nuteanu a devenit virală pe TikTok: „Pot să pun și eu o cărămidă?”

De: Irina Vlad 16/10/2025 | 00:45
Doina Munteanu, cea supranumită ”fata care a speriat anxietatea socială” din România, a devenit virală datorită conținutului său de pe TikTok. Deși are doar 22 de ani, tânăra și-a propus să devină un exemplu de disciplină și determinare pentru generațiile tinere. 

Potrivit descrierii pe care a oferit-o publicului de pe platforma LinkedIn, Doina Nuteanu este „Research Student, Content creator and Social Media Manager”. Cu alte cuvinte sau în termeni populari, tânăra de 22 de ani este creator de conținut/influencer. Născută și crescută în București, Doina Nuteanu a studiat Facultatea de Sociologie și Asistență Socială la Universitatea București, iar în urmă cu un an s-a înscris la masterul în Cercetare sociologică, în limba engleză.

Cine e fata care „a speriat anxietatea socială” din România

Anul 2025 a început cum nu se putea mai bine pentru Doina. În ultimele 5 luni, a participat la un internship ca director (personal responsabil pentru planificarea, dezvoltarea și implementarea strategiilor de organizare, în special în cadrul organizațiilor non-profit sau politice) la o asociație non-guvernamentală, independentă, condusă de studenți sau proaspăt absolvenți ai unei instituții de învățământ superioare.

Cariera Doinei nu a început odată cu obținerea statutului de director organizațional. În trecut, a mai ocupat funcția de Vice President of Marketing and OGV și Marketing Team Leader – tot la organizația non-guvernamentală la care acum este manager.

Cât despre familia tinerei, potrivit unei postări de pe TikTok, Doina a rămas orfană de tată la vârsta de 12 ani. Mama ei este Diana Dembinski Vodă, Conf. univ. dr. în muzică la Universitatea Națională de Muzică din București (UNMB) –  în cadrul Departamentului de  Compoziție și predă cursuri de armonie și aranjamente corale. În paralel cu activitatea didactică, femeia are o carieră impresionantă în calitate de pianist în cadrul festivalurilor de creație contemportană.

Doina Nuteanu a devenit virală pe TikTok

În ceea ce privește activitatea tinerei pe TikTok, Doina a ”împlinit” deja 21 de zile de când se tot chinuie să își învingă anxietatea socială, atât a ei, cât și a celor cu care interacționează zilnic. Pentru că nu doar teoria sau practicarea tehnicilor speciale ar putea ajuta în astfel de cazuri, influencerița și-a făcut curaj și a trecut la fapte. Pentru a depăși anxietatea socială a decis să se supună la tot felul de experimente și situații incomode astfel încât să îi facă pe oameni (dar și pe ea) să iasă cât mai des din zona de confort.

Neliniștea, tensiunea și nesiguranța resimțite în anumite situații sociale (cunoașterea unei persoane noi, o discuție cu șeful de la job sau cu profesorul de la școală, un interviu etc) sunt firești pentru cei mai mulți dintre oameni, însă pentru persoanele cu anxietate socială sunt foarte greu de suportat și gestionat.

Pentru că este sociolog cu diplomă, Doina Nuteanu a abordat axinetatea socială într-o manieră unică. A ieșit pe stradă și a început să facă aproape toate lucrurile care până atunci o speriau de moarte: s-a împrietenit cu oameni noi, i-a cerut unei femei să o lase să îi plimbe câinele în lesă, a rugat un paramedic să o lase să vadă cum arată interiorul unei ambulanțe, s-a adăpostit sub umbrela unei fete necunoscute și chiar i-a cerut unui frizer să o lase să îi tundă un client – vezi VIDEO în galerie.

