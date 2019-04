Mario Fresh și Alexia Eram, în ipostaze tandre pe străzile din Londra: ”Doamne, ce norocoasă ești!”

Mario Fresh și Alexia Eram au fost surprinși de către amicii lor în ipostaze tandre, pe străzile din Londra. Revederea dintre cei doi s-a lăsat cu îmbrățișări și sărutări pătimașe.

Mario Fresh și-a făcut bagajele și a luat primul avion către Londra pentru a-și vedea iubita. Artistul nu a mers singur ci însoțit de Lino Golden și iubita lui. Cei patru au petrecut timp de calitate împreună, s-au plimbat pe străzile Londrei și au mers la shopping.

Mario Fresh și Alexia Eram au dat frâu liber sentimentelor, în văzul uturor, iar amicii lor au imortalizat momentele de tandrețe dintre cei doi îndrăgostiți. De altfel, artistul i-a declarat dragostea iubitei sale pe rețelele de socializare. (CITEȘTE ȘI: MARIO FRESH, DETALII PICANTE DESPRE RELAȚIA CU ALEXIA, LA ÎNTOARCEREA DE LA EXATLON: „ÎN PRIMA SEARĂ AM MERS LA HOTEL”)

”Te iubesc!”, a scris Mario Fresh în dreptul fotografiei cu Alexia Eram. Iar fanii n-au contenit cu laudele: „Doamne, ce norocoasă ești pentru ce ai în viața ta! Ești o fată super tare și frumoasă! / Doamne, cât de perfecți❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ / Vă iubesc!❤️❤️❤️❤️ / Sunteți frumoși împreună.”

Ce va face Mario Fresh cu banii câștigați la Exatlon

Mario Fresh a fost unul dintre concurenții-surpriză de la Exatlon, însă ”prestația” lui a fost lăudată atât de coechipieri, cât și de adversari. La doar 19 ani a reușit să demonstreze că este ambițios și că are un caracter puternic. Mario a declarat pentru Viva! și ce va face cu banii pe care i-a câștigat la Exatlon. (VEZI ȘI: FIICA ANDREEI ESCA, PRIMA REACȚIE DUPĂ ANUNȚUL DESPĂRȚIRII DE MARIO FRESH: „LA SFÂRȘITUL FIECĂREI..”)

”Planul pe care îl aveam cu banii de la Exatlon era să-mi iau o mașină ori să-mi iau apartament. Am o mașină care doar își face treaba, dar nu pot să spun că îmi place. Eu sunt foarte pasionat de mașini. M-am gândit… Am zis să-mi iau casă și apoi mașină. Că unde stai?! În casă, nu în mașină. (…) Eu la Exatlon am fost doar pentru mine. Nu am fost nici pentru bani, nici pentru faimă”, a declarat Mario Fresh.