Marius Avram o pune la zid pe Oana Monea! S-a lăsat cu acuzații serioase: „Eu pot dovedi chestia asta”

Sezonul 9 Insula Iubirii a fost unul intens, presărat cu numeroase răsturnări de situație. Unul dintre cuplurile care au ținut publicul cu sufletul la gură a fost cel format din Marius și Maria Avram. Ispita s-a infiltrat în relația celor doi, iar deznodământul final a lăsat-o pe Maria sigură, iar pe Marius la braț cu Oana Monea. La final de sezon, concurentul declara divorțul și începutul relației cu ispita. Însă după terminarea filmărilor lucrurile au luat o nouă turnură neașteptată, iar acum Marius Avram o pune la zid pe Oana Monea.

La Insula Iubirii, Maria s-a apropiat periculos de mult de ispita Cătălin și părea că a uitat de soțul ei. Toate acestea l-au împins pe Marius în brațele ispitei Oana Monea, iar la final cei doi chiar au plecat împreună. Ar fi încercat o scurtă relație, dar lucrurile s-au terminat repede, iar acum cei doi se acuză reciproc.

Marius Avram o pune la zid pe Oana Monea

Așa cum spuneam, Marius Avram a plecat de la Insula Iubirii alături de Oana Monea și abia aștepta divorțul de Maria. Dar relația celor doi nu a rezistat prea mult, asta și pentru că Maria a încercat să o oprească prin orice mijloace.

Concurenta a reușit să recapete repede controlul situației și l-a făcut pe Marius să uite de divorț. Și-au mai dat o nouă șansă, însă nici Oana Monea nu s-a lăsat. Deși Marius s-a întors la soția sa, ispita susține că bărbatul încă o caută și încă vorbesc.

Ei bine, după aceste dezvăluiri, Marius Avram s-a ambalat și acum s-a întors împotriva ispitei și o pune la zid. Fostul concurent a încercat să întoarcă întreaga situație în favoare lui și spune că în fapt Oana este cea care îl caută și el este cât se poate de rece.

„Acum câteva zile mi-a dat câteva mesaje de susținere. I-am răspuns sec. Mi-a dat mesaj că vrea să vorbească 5 minute cu mine. Am sunat-o și am vorbit cu ea. Asta nu înseamnă că o caut eu sau că am căutat-o. Eu pot dovedi chestia asta. Am mesajele, nu e probelemă. Să nu se mai facă atâta tam tam că țin eu legătura. (…) Nu mint, vă pot dovedi. (…) Maria știa oricum. Am vorbit cu ea”, a declarat Marius Avram.

„Am preferat să mă retrag”

Astfel, Marius Avram a încercat să se apere și probabil să o calmeze pe Maria, dar adevărul său nu coincide cu cel al Oanei Monea. Ispita a prezentat lucrurile într-o altă lumină.

„Am ajuns în România și am plecat împreună spre casă. (…) Noi am fost OK. Aceste zile au fost și frumoase, dar și tensionate. (…) Maria suna, mie îmi dădea mesaje, unde îmi spunea situații și lucruri pe care nu am cum să vi le spun. Noaptea. Jigniri, înjurături, lucruri greu de reprodus. Lucruri urâte despre Marius. Am cunoscut-o și pe mama lui, o doamnă foarte drăguță. Mai apoi, urma să plece în Anglia. A spus că mai are ceva de discutat cu Maria și trebuia să ne vedem. I-am zis că nu știu dacă e cazul, dacă lucrurile au decurs așa cum au decurs. El a fost acasă la ea, a stat acolo o zi-două și am preferat să mă retrag”, a spus ispita.

