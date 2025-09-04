Oana Monea l-a demascat pe Marius Avram! Ce a făcut concurentul de la Insula Iubirii imediat după ce s-a împăcat cu soția lui

Surpriză la evenimentul dedicat finalei Insula Iubirii 2025! Oana Monea a făcut dezvăluiri neașteptate despre legătura pe care o are cu Marius Avram. Deși s-a împăcat cu soția sa, Maria, se pare că bărbatul nu întrerupt contactul cu ispita care i-a furat mințile în Thailanda. Află, în articol, ce a spus blondina!

Maria și Marius Avram sunt căsătoriți de 11 ani. Cei doi au venit la Insula Iubirii pentru ca bărbatul să îi demonstreze soției sale că poate avea încredere în el. În trecut, acesta i-a fost infidel. Totuși, în Thailanda, situația a luat o turnură neașteptată. Bărbatul s-a apropiat de Oana Monea, în timp ce partenera lui și-a îndreptat atenția către Cătălin Brînză. Deși au plecat separat spre România, s-au împăcat în cele din urmă.

Ce a spus Oana Monea despre legătura cu Marius Avram

În finala emisiunii Insula Iubirii 2025, Maria și Marius au luat prin surprindere pe toată lumea, după ce au anunțat că s-au împăcat. La ultimul bonfire, blondina a ales să plece singură din Thailanda, iar soțul ei la brațul Oanei Monea.

Ei bine, deși fanii show-ului de la Antena 1 se așteptau la un divorț, cei doi au decis să își mai dea o șansă. Maria l-a asigurat pe Marius că mesajele pe care le-a scris pentru Cătălin în vilă erau, de fapt, pentru soțul său, așa că acesta a iertat-o.

Între timp, telespectatorii s-au întrebat ce s-a întâmplat cu relația cu Oana Monea, mai ales că ea și Marius au părăsit competiția ținându-se de mână. Ei bine, miercuri, 3 septembrie 2025, ispita și-a făcut apariția la evenimentul dedicat finalei emisiunii.

Oana Monea a atras toate privirile cu ținuta sa extrem de sexi. Mai mult decât atât, ea nu s-a putut abține și a recunoscut în fața tuturor că a păstrat legătura cu Marius, deși acesta s-a împăcat cu soția lui. Cei doi ar fi vorbit chiar în urmă cu trei zile.

„Am vorbit cu el acum trei zile”, a spus Oana Monea în cadrul evenimentului organizat pentru finala Insula Iubirii.

Maria Avram a terorizat-o pe ispita de la Insula Iubirii

După ce au părăsit Insula Iubirii împreună, Oana Monea și Marius Avram au stat împreună o perioadă. Ispita a mărturisit că, în tot acel timp, a primit o mulțime de mesaje dure de la Maria Avram.

„Am ajuns în România și am plecat împreună spre casă. (…) Noi am fost OK. Aceste zile au fost și frumoase, dar și tensionate. (…) Maria suna, mie îmi dădea mesaje, unde îmi spunea situații și lucruri pe care nu am cum să vi le spun. Noaptea. Jigniri, înjurături, lucruri greu de reprodus. Lucruri urâte despre Marius. Am cunoscut-o și pe mama lui, o doamnă foarte drăguță. Mai apoi, urma să plece în Anglia. A spus că mai are ceva de discutat cu Maria și trebuia să ne vedem. I-am zis că nu știu dacă e cazul, dacă lucrurile au decurs așa cum au decurs. El a fost acasă la ea, a stat acolo o zi-două și am preferat să mă retrag”, a spus ispita.

