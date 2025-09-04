Acasă » Știri » Oana Monea l-a demascat pe Marius Avram! Ce a făcut concurentul de la Insula Iubirii imediat după ce s-a împăcat cu soția lui

Oana Monea l-a demascat pe Marius Avram! Ce a făcut concurentul de la Insula Iubirii imediat după ce s-a împăcat cu soția lui

De: Irina Rasoveanu 04/09/2025 | 17:22
Oana Monea l-a demascat pe Marius Avram! Ce a făcut concurentul de la Insula Iubirii imediat după ce s-a împăcat cu soția lui
Oana Monea, despre relația cu Marius/ Sursa foto: Instagram, Antena 1

Surpriză la evenimentul dedicat finalei Insula Iubirii 2025! Oana Monea a făcut dezvăluiri neașteptate despre legătura pe care o are cu Marius Avram. Deși s-a împăcat cu soția sa, Maria, se pare că bărbatul nu întrerupt contactul cu ispita care i-a furat mințile în Thailanda. Află, în articol, ce a spus blondina!

Maria și Marius Avram sunt căsătoriți de 11 ani. Cei doi au venit la Insula Iubirii pentru ca bărbatul să îi demonstreze soției sale că poate avea încredere în el. În trecut, acesta i-a fost infidel. Totuși, în Thailanda, situația a luat o turnură neașteptată. Bărbatul s-a apropiat de Oana Monea, în timp ce partenera lui și-a îndreptat atenția către Cătălin Brînză. Deși au plecat separat spre România, s-au împăcat în cele din urmă.

Ce a spus Oana Monea despre legătura cu Marius Avram

În finala emisiunii Insula Iubirii 2025, Maria și Marius au luat prin surprindere pe toată lumea, după ce au anunțat că s-au împăcat. La ultimul bonfire, blondina a ales să plece singură din Thailanda, iar soțul ei la brațul Oanei Monea.

Ei bine, deși fanii show-ului de la Antena 1 se așteptau la un divorț, cei doi au decis să își mai dea o șansă. Maria l-a asigurat pe Marius că mesajele pe care le-a scris pentru Cătălin în vilă erau, de fapt, pentru soțul său, așa că acesta a iertat-o.



