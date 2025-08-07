Acasă » Știri » Știri externe » Martha a fost găsită moartă la doar 33 de ani. Familia tinerei cere explicații

Martha a fost găsită moartă la doar 33 de ani. Familia tinerei cere explicații

De: Adrian Sabau 07/08/2025 | 09:42
Martha a fost găsită moartă la doar 33 de ani. Familia tinerei cere explicații
Martha Nolan. Foto: Facebook / Martha Nolan
Mama tinerei antreprenoare Martha Nolan, care a fost găsită moartă pe un iaht în Statele Unite, a spus că este „amorțită de șoc” și se luptă să obțină informații despre circumstanțele dispariției fiicei ei.

„Nu știu ce s-a întâmplat cu fiica mea”, a declarat Elma Nolan pentru reporterii de la IRISH INDEPENDENT.

Martha Nolan-O’Slatarra a fost găsită moartă pe un iaht din East Hampton, o zonă de lux din Long Island, în Statele Unite, marți, la ora locală 12 dimineața.

Martha, în vârstă de doar 33 de ani, era născută în Carlow, un orășel la 80 de kilometri de Dublin, și avusese o ascensiune remarcabilă în industria modei. Ea a lucrat în Irlanda până în 2015, când a emigrat în SUA, unde a înființat East x East, un brand de lux pentru ochelari de soare, costume de baie și îmbrăcăminte pentru bărbați și femei.

Ea era, de asemenea, director de operațiuni la firma de investiții K4 Capital și a condus un brand de modă Amazon, Duper.

Ce se știe despre moartea tinerei antreprenoare

Martha a fost găsită, inconștientă, pe un iaht andocat la clubul de lux Montauk Yacht Club, în jurul miezului nopții de marți și a fost declarată moartă, în ciuda eforturilor oamenilor de la fața locului de a o resuscita, a declarat Poliția.

O autopsie a stabilit că corpul ei „nu prezenta dovezi de violență”, au spus polițiștii.

Cu toate acestea, poliția nu a exclus un act criminal – detectivii de la omucideri au fost trimiși la fața locului la scurt timp după ce cadavrul a fost găsit.

Potrivit unei publicații locale, membrii clubului de yachting au aflat de tragedie când proprietarul bărcii unde a fost găsit cadavrul a ieșit în fugă, gol, pe doc strigând:

„Făceți ceva!”

Doi membri ai echipajului unei ambarcațiuni din apropiere s-au repezit la barcă și au sunat la 911 înainte de a încerca să o resusciteze pe Martha.

Ce spune familia victimei

Mama Marthei spune că a aflat despre moartea fiicei sale marți seara, dar că nu i s-a spus nimic cu privire la ceea ce s-a întâmplat pe barcă.

„Mă simt amorțită și în stare de șoc”, a spus ea. „Fiica mea mai mică, Jacqui, a sosit marți seara și plângea și tremura. Mi-a spus: „Am vești groaznice, Martha a murit”.

În timpul unei conversații telefonice cu un detectiv de la omucideri din Montauk, mama ei a spus că a fost direcționată către biroul medicului legist pentru mai multe informații.

„Detectivul a spus că Martha a murit, că îi pare rău”, a spus ea. „L-am întrebat unde era și a spus că era pe o barcă. „L-am întrebat cu cine era. El a spus că nu poate dezvălui informații pentru că e prea devreme în anchetă. M-a instruit să sun la biroul medicului legist.”

Cauza morții Marthei este încă în curs de investigare.

„Nu știu ce s-a întâmplat”, a spus mama ei. „Nu ni s-a spus nimic despre circumstanțe”.

Doamna Nolan vorbise ultima dată cu fiica ei pe 29 iulie în legătură cu planurile pe care le avea pentru o vizită acasă în Irlanda săptămâna aceasta.

„Vroia să știe dacă voi fi prin preajmă ca să o iau de la aeroport”, a spus ea. „A fost un apel foarte scurt pentru că era atât de ocupată, dar a fost ultima dată când am vorbit.”

Cum evoluase cariera Marthei în SUA

Martha Nolan. Foto: Facebook / Martha Nolan

Martha deschisese recent un magazin pop-up la spa-ul exclusivist din Montauk, Gurney’s Resort.

Ea locuia în partea de est a Manhattanului. În cea mai recentă postare pe TikTok, ea sărbătorise deschiderea magazinului pop-up al mărcii sale de pe plaja din Hamptons.

Partenerul de afaceri al Marthei, Dylan Grace, a spus:

„A fost o persoană cu adevărat remarcabilă, un partener de afaceri uimitor și va fi pentru totdeauna în inima mea. Suntem devastați de moartea ei.”

Un fost coleg al Marthei a spus:

„Era atât de muncitoare și genială la locul ei de muncă. Venea cu idei de marketing uimitoare și apoi le executa.

„Martha știa ce vrea și apoi făcea asta. A venit în America la 20 de ani și a prosperat în New York, care este un oraș dur.

Nu era tipul petrecăreț. Avea un viitor strălucit în față. Îi plăcea să fie în preajma modelelor și își iubea munca.”

Anul trecut, intervievată de presa irlandeză, Martha povestise despre spiritul ei antreprenorial și dragostea ei pentru modă.

Ea a spus că a inspirat-o să-și îmbine „dragostea pentru călătorii” cu cunoștințele ei de marketing.

Ea a vorbit și despre „mentalitatea ei de a munci din greu ” și determinarea.

„Carlow este un oraș mic, eu eram fata dintr-un oraș mic care a trebuit să plece pentru a-și îndeplini visele mărețe”, a spus ea. „Întotdeauna am știut că vreau să am succes, că sunt condusă de bani, de afaceri și că moda este o industrie dură și că va fi un drum lent.”

La doar 26 de ani, ajusese vicepreședinte pentru experiențele clienților pentru o agenție de retail marketing din Irlanda – și s-a plictisit repede de această carieră, a spus ea.

Căutând afaceri pe scară mai mare, s-a mutat la New York, stabilindu-se în Upper East Side și prescurtându-și numele în Martha Nolan pentru proiectele ei profesionale. În 2021, a lansat East x East și Duper. Succesul companiilor a fost suficient pentru a-i permite Marthei să-și petreacă verile în Hamptons, unde a putut amesteca afacerile cu plăcerea.

Acuzațiile cu care s-a confruntat Martha și partenerul ei

Un moment problematic a avut loc în 2022 când Nolan și Grace au fost dați în judecată de Out East Accessories, un magazin de ochelari de lux din Manhattan, și acuzați că au furat 34.000 de dolari din contul bancar al companiei, și întregul stoc de ochelari, se susține în plângere.

Reclamanții au susținut, de asemenea, că Nolan și Grace a blocat accesul proprietarilor la contul bancar, la e-mailuri și rețelele sociale prin schimbarea parolei.
Procesul a fost soluționat în iulie 2022, potrivit înregistrărilor instanței.

(Citește și: O femeie s-a trezit din comă în timp ce medicii îi prelevau organele. Cine a insistat ca donarea să continue, deși pacienta era vie)

