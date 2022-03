Mărturisirile cutremurătoare ale unei refugiate din Ucraina. La câțiva metri de casa ei a căzut o rachetă

Jana, o femeie care a fugit din calea războiului, povestește cum a plecat pentru a-și salva viața. Refugiata a ajuns în România, împreună cu copiii săi, mama și soacra, dar soțul și socrul au rămas să-și apere țara.

Jana povestește cum a reușit să ajungă în România, după ce a fugit din calea invaziei Rusiei. Cea mai mare teamă a sa este legată de soțul său și socrul său, care nu au putut pleca din Ucraina. Cei doi au rămas în țară pentru a putea proteja orașul Odesa de trupele rusești.

Ucraineanca le mulțumește voluntarilor români care îi ajută pe refugiații de la granițe, dar este conștientă că va trebui să se descurce prin forțele proprii. După ce și-a pierdut casa și o viață de muncă, va trebui să își găsească un nou drum.

„Singurii bărbați din familia noastră sunt soțul și socrul meu. Ne este frică pentru ei, aceștia sunt bărbați și nu o să se ascundă prin buncăre. Acum, orașul nostru protejează pe locuitorii din Odesa, oamenii blochează accesul pentru a împiedica trupele rusești. La acest moment, lângă teritoriul Nikolaiev sunt depozite cu arme rusești. În Harkov și Kiev totul este distrus”, menționează Jana. (CITEȘTE ȘI: Ți se rupe sufletul! Povestea Juliei, femeia care a fugit cu fiul ei din calea războiului: ”De 7 zile plâng. Nu mai am lacrimi”)

Jana povestește despre racheta care i-a speriat

Jana a dezvăluit cât de speriată a fost pentru siguranța familiei și a copiilor săi, în momentul în care o rachetă a căzut la doar câțiva metri de casa sa. Timp de aproape două săptămâni, s-a adăpostit în beci, la mama sa.

„Această rachetă nu a explodat, dar ne-am gândit că este cel mai bine să plecăm împreună cu micuții, pentru că este foarte periculos. Noi am stat în beci la mama timp de 12 zile, am lăsat toate lucrurile și am plecat. În acele 12 zile, ieșeam din beci doar pentru a merge la magazin, deși aveam și câteva rezerve de mâncare. Am dorit să ne asigurăm”,a spus Jana. (CITEȘTE ȘI: Incredibil! Cu ce a încercat o familie din Ucraina să intre în România. Vameșii au rămas mască)