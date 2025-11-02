Marymar nu se uită la bani! Câte mii de lei costă geaca în care iubita lui Tzancă Uraganu și-a arătat noua siluetă

Alina Marymar a mai bifat o aroganță. Iubita lui Tzancă Uraganu și-a prezentat noua siluetă într-o ținută cu multe zerouri. Cât costă geaca pe care a purtat-o? Bruneta nu se uită la bani când vine vorba de poftele sale.

Recent, pe o rețea de socializare, așa cum și-a obișnuit comunitatea, Marymar și-a prezentat cea mai nouă achiziție din garderoba sa, un fel de outfit check. Partenera lui Tzancă Uraganu nu s-a uitat la bani și a scos o gălăgie de dolari din buzunar pentru a-și face poftele.

Cât costă geaca pe care o poartă Marymar

Recent, pe o rețea de socializare, Marymar a uimit audiența cu o apariție de… milioane (la propriu). Pe melodia lui Tzancă Uraganu, bruneta și-a prezentat ținuta, a făcut câteva piruete și s-a lăsat văzută în toată splendoarea.

Criticii de modă de pe TikTok au remarcat imediat că una dintre piesele vestimentare aparține unei case de modă renumită din Italia. Este vorba despre geaca tip corset – care este semnătura creatoarei de modă Elisabetta Franchi și costă 980 de dolari – aproximativ 4.300 de lei.

Nu este prima dată când Alina Marymar aruncă cu mulți bani pe piese vestimentare scumpe sau încălțări. În vara acestui an, bruneta și Tzancă Uraganu și-au botezat fetița, ocazie numai bună pentru a pune o comandă specială și personalizată de încălțări. Marymar și-a dorit o pereche de sandale cu nu mai puțin de 5.760 de cristale swarovski. Pentru acest moft, manelistul ar fi scos din buzunar aproximativ 1.500 de euro – vezi AICI perechea sandalele.

