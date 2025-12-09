Acasă » Știri » Matcha te lasă fără păr?! Tot mai multe femei trag semnale de alarmă

Matcha te lasă fără păr?! Tot mai multe femei trag semnale de alarmă

De: Diana Cernea 09/12/2025 | 18:08
Matcha te lasă fără păr?! Tot mai multe femei trag semnale de alarmă
Matcha are și contraindicații. sursă Freepik

Internetul este plin de femei care trag semnale de alarmă despre una dintre cele mai populare băuturi ale momentului, povestind că a început să le cadă părul fix după ce au început să o bea zilnic. Să fie oare posibil ca celebra „băutură minune”, ridicată în slăvi pentru beneficiile ei, să fie de fapt sabotorul suprem al podoabei capilare? New York Post a întrebat doi nutriționiști ca să afle ce naiba se întâmplă.

Matcha este un ceai verde pudră, ultrafin, bătut cu apă fierbinte până devine spumos și Instagramabil, adică exact ce trebuie pentru influencerițele care își petrec viața lângă o lampă circulară LED. În ultimii ani, băutura a devenit atât de populară în Occident încât a provocat chiar și o criză globală de aprovizionare. Normal, când o vedetă postează, restul lumii cumpără. Dar poate matcha să te lase fără păr?

Matcha, băutura „miraculoasă” cu efecte adverse

Dacă observi că începe să-ți cadă părul după ce bei mai multă matcha, e posibil să nu fie de vină ceaiul în sine, ci taninurile din el”, explică nutriționista Stephanie Schiff. Taninurile, acele substanțe pe care le găsești și în vinul roșu, au tendința nefericită de a se lega de fier, făcându-ți corpul să-l absoarbă mai greu. Iar lipsa de fier duce la căderea părului.

Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590 în unele cazuri
Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Matcha îți poate face părul să cadă. sursă Freepik

Dar taninul nu e singurul vinovat. Matcha are și mai multă cofeină decât alte ceaiuri verzi, până la 80 mg per porție. Iar cofeina în exces poate crește nivelul hormonilor de stres, ceea ce duce la căderea temporară a firelor capilare.

„Nu există o doză dovedită că ar provoacă probleme, dar 1–2 porții pe zi sunt, în general, sigure pentru majoritatea oamenilor”, spune nutriționista Amy Shapiro.

În categoria de risc se află persoanele cu deficit de fier, cei cu anemie, veganii stricți, cei care beau matcha ca pe apa plată. Așa că, dacă începe să-ți rămână părul pe perie mai mult decât pe cap, experții spun clar: nu încerca să ghicești cauza, fă-ți analizele de fier. Dacă ai deja niveluri scăzute de fier, Schiff recomandă să nu bei matcha înainte sau după mesele bogate în fier vegetal (spanac, fasole albă, tofu), pentru că taninul le contracara. În schimb, dacă îți iei fierul din carne e ok, poți să bei matcha fără probleme. Shapiro sugerează să combini alimentele bogate în fier vegetal cu vitamina C, care ajută la absorbția acestuia, citrice, ardei, căpșuni, varză de Bruxelles. Și, evident, evită suplimentele concentrate cu extract de ceai verde, asta dacă nu cumva ți le-a prescris medicul.

Matcha poate supăra și stomacul

Unii oameni acuză greață, indigestie sau disconfort gastric, din nou, mulțumită taninurilor. Consumată în exces, matcha poate aduce și la insomnie, palpitații, anxietate, tensiune crescută. În cazuri rare, cantități mari de extract de ceai verde pot duce și la probleme cu ficatul. Simptomele includ: icter, greață, dureri abdominale. Vestea bună este că de obicei acestea sunt reversibile. Există și beneficii ale consumului acestei băuturi devenite virale.

Matcha abundă în antioxidanți, în special EGCG, conține până la triplul cantității din ceaiul verde obișnuit. Ajută la relaxare, datorită L-Teaninei, ajută la concentrarea atenției fără „crash”-ul cafelei și poate îmbunătăți sensibilitatea la insulină. Unele studii arată chiar că poate susține pierderea în greutate prin reducerea apetitului și accelerarea metabolismului.

CITEȘTE ȘI: Produsul care poate înlocui cafeaua de dimineață! Este mai sănătos, reduce tensiunea arterială și îmbunătățește memoria

NU RATA: Alimentul care elimină toxinele din corp rapid. Efectele sunt foarte rapide

Tags:
Iți recomandăm
Cele 3 zodii care trec printr-o schimbare radicală în perioada 9-12 decembrie 2025. Li se schimbă viața la 180 de grade!
Știri
Cele 3 zodii care trec printr-o schimbare radicală în perioada 9-12 decembrie 2025. Li se schimbă viața la…
A murit generalul în rezervă Radu Theodoru. A fost personaj-cheie în dosarul ”Geția”
Știri
A murit generalul în rezervă Radu Theodoru. A fost personaj-cheie în dosarul ”Geția”
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru...
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit...
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a...
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului 6, după mutarea lui la PMB
Adevarul
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului...
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite”
Digi24
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în...
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită...
Parteneri
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n tinerețe
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n...
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Donald Trump îi impune un ultimatum lui Volodimir Zelenski: Trebuie să organizezi alegeri în Ucraina
Digi 24
Donald Trump îi impune un ultimatum lui Volodimir Zelenski: Trebuie să organizezi alegeri în Ucraina
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu a găsit loc de parcare
Digi24
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu...
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Promotor.ro
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Care este cel mai bine vândut smartphone?
go4it.ro
Care este cel mai bine vândut smartphone?
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
Descopera.ro
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce a apărut la mormântul Rodicăi Stănoiu. Imagini copleșitoare, la 5 zile de la înmormântarea ...
Ce a apărut la mormântul Rodicăi Stănoiu. Imagini copleșitoare, la 5 zile de la înmormântarea atipică
Cele 3 zodii care trec printr-o schimbare radicală în perioada 9-12 decembrie 2025. Li se schimbă ...
Cele 3 zodii care trec printr-o schimbare radicală în perioada 9-12 decembrie 2025. Li se schimbă viața la 180 de grade!
A murit generalul în rezervă Radu Theodoru. A fost personaj-cheie în dosarul ”Geția”
A murit generalul în rezervă Radu Theodoru. A fost personaj-cheie în dosarul ”Geția”
George Vieru, un tânăr de 23 de ani plecat la studii în Olanda, a dispărut fără urmă! Familia ...
George Vieru, un tânăr de 23 de ani plecat la studii în Olanda, a dispărut fără urmă! Familia nu mai știe nimic de el de luni bune
Vlad Chiricheș a ieșit la plimbare cu un Ford “șifonat”. Oficial, la FCSB are ditamai salariul!
Vlad Chiricheș a ieșit la plimbare cu un Ford “șifonat”. Oficial, la FCSB are ditamai salariul!
Cine a fost Șerban Stănoiu, fostul soț al Rodicăi Stănoiu. A suferit mult în ultimii ani de viață
Cine a fost Șerban Stănoiu, fostul soț al Rodicăi Stănoiu. A suferit mult în ultimii ani de viață
Vezi toate știrile
×