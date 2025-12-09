Matcha te lasă fără păr?! Tot mai multe femei trag semnale de alarmă

Internetul este plin de femei care trag semnale de alarmă despre una dintre cele mai populare băuturi ale momentului, povestind că a început să le cadă părul fix după ce au început să o bea zilnic. Să fie oare posibil ca celebra „băutură minune”, ridicată în slăvi pentru beneficiile ei, să fie de fapt sabotorul suprem al podoabei capilare? New York Post a întrebat doi nutriționiști ca să afle ce naiba se întâmplă.

Matcha este un ceai verde pudră, ultrafin, bătut cu apă fierbinte până devine spumos și Instagramabil, adică exact ce trebuie pentru influencerițele care își petrec viața lângă o lampă circulară LED. În ultimii ani, băutura a devenit atât de populară în Occident încât a provocat chiar și o criză globală de aprovizionare. Normal, când o vedetă postează, restul lumii cumpără. Dar poate matcha să te lase fără păr?

Matcha, băutura „miraculoasă” cu efecte adverse

„Dacă observi că începe să-ți cadă părul după ce bei mai multă matcha, e posibil să nu fie de vină ceaiul în sine, ci taninurile din el”, explică nutriționista Stephanie Schiff. Taninurile, acele substanțe pe care le găsești și în vinul roșu, au tendința nefericită de a se lega de fier, făcându-ți corpul să-l absoarbă mai greu. Iar lipsa de fier duce la căderea părului.

Dar taninul nu e singurul vinovat. Matcha are și mai multă cofeină decât alte ceaiuri verzi, până la 80 mg per porție. Iar cofeina în exces poate crește nivelul hormonilor de stres, ceea ce duce la căderea temporară a firelor capilare.

„Nu există o doză dovedită că ar provoacă probleme, dar 1–2 porții pe zi sunt, în general, sigure pentru majoritatea oamenilor”, spune nutriționista Amy Shapiro.

În categoria de risc se află persoanele cu deficit de fier, cei cu anemie, veganii stricți, cei care beau matcha ca pe apa plată. Așa că, dacă începe să-ți rămână părul pe perie mai mult decât pe cap, experții spun clar: nu încerca să ghicești cauza, fă-ți analizele de fier. Dacă ai deja niveluri scăzute de fier, Schiff recomandă să nu bei matcha înainte sau după mesele bogate în fier vegetal (spanac, fasole albă, tofu), pentru că taninul le contracara. În schimb, dacă îți iei fierul din carne e ok, poți să bei matcha fără probleme. Shapiro sugerează să combini alimentele bogate în fier vegetal cu vitamina C, care ajută la absorbția acestuia, citrice, ardei, căpșuni, varză de Bruxelles. Și, evident, evită suplimentele concentrate cu extract de ceai verde, asta dacă nu cumva ți le-a prescris medicul.

Matcha poate supăra și stomacul

Unii oameni acuză greață, indigestie sau disconfort gastric, din nou, mulțumită taninurilor. Consumată în exces, matcha poate aduce și la insomnie, palpitații, anxietate, tensiune crescută. În cazuri rare, cantități mari de extract de ceai verde pot duce și la probleme cu ficatul. Simptomele includ: icter, greață, dureri abdominale. Vestea bună este că de obicei acestea sunt reversibile. Există și beneficii ale consumului acestei băuturi devenite virale.

Matcha abundă în antioxidanți, în special EGCG, conține până la triplul cantității din ceaiul verde obișnuit. Ajută la relaxare, datorită L-Teaninei, ajută la concentrarea atenției fără „crash”-ul cafelei și poate îmbunătăți sensibilitatea la insulină. Unele studii arată chiar că poate susține pierderea în greutate prin reducerea apetitului și accelerarea metabolismului.

