Mateiu s-a decis: „Sper să-mi închei cariera la Craiova!”

Mijlocașul Universității Craiova, Alex Mateiu a ținut, într-o conferință de presă, să precizeze că locul ocupat de Hermannstadt este unul mincinos. Totodată, el transmis suporterilor că Universitatea va avea un meci greu astăzi în Bănie cu ardelenii.

„Ne așteaptă o partidă dificilă, cu o echipă foarte bună, mai ales în atac au jucători de mare calitate. Hermannstadt a arătat bine până acum, m-am uitat și la meciul lor cu CFR-ul și cred că trebuia să învingă. Au avut atâtea ocazii de singur cu portarul și au ratat. Este o echipă bună, iar dacă noi nu suntem 100% concentrați și nu suntem agresivi, determinați pe teren, poate să ne facă probleme. Îl știu pe Pelici, este un antrenor bun, care organizează foarte bine jocul, dar noi trebuie să câștigăm, mai ales că jucăm acasă și avem mare nevoie de puncte. Trebuie să urcăm în clasament neapărat. Nu mă gândesc la titlu momentan. Prima dată trebuie să intrăm în play-off, apoi o să o luăm pas cu pas și putem vorbi de titlu dacă suntem sus în clasament, dacă nu, nu. Nu am mai avut alte oferte și doar propunerea Craiovei mă interesa. Sunt foarte fericit că am semnat până în 2022, iar în momentul de față nu mă gândesc la echipa națională, ci la echipa de club. Vreau să-mi fac treaba cât mai bine, să-mi ajut echipa ca să aibă rezultate bune și să urce în clasament. Sper să-mi închei cariera la Craiova. Mai am mult până când o să mă las de fotbal și vreau să am multe trofee câștigate“, a declarat Mateiu.

Partida dintre Universitatea Craiova și FC Hermannstadt va avea loc de la ora 18:00, jocul fiind transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport.

CITEȘTE ȘI: MARIUS CROITORU SUSPENDAT O LUNĂ DUPĂ CE S-A LUAT DE SEBASTIAN COLȚESCU!