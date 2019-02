Mattia Montini: „Sper să ne atingem obiectivul, play-off-ul!”

Autor al unei duble de senzație în duelul pe care Dinamo l-a câștigat în epilogul rundei a XXII-a a Ligii I pe teren propriu cu Poli Iași, scor 3-0,, atacantul Mattia Montini s-a declarat fericit pentru succes.

Italianul a spus că deși Dinamo este la distaanță de șapte puncte față de play-off, mai crede în realizarea acestui obiectiv.

„Sunt fericit, dar în primul rând pentru victorie. Era primul meci după cantonament şi era important să începem bine. Am fost foarte agresivi, asta ne-a cerut Mircea Rednic. Am jucat ultra-ofensiv, am făcut pressing şi ne-am răpus duşmanul. Ne-am creat multe ocazii să marcăm, a ieşit bine.. E o echipă diferită faţă de cea din toamnă. Avem mai multă experienţă, o luăm pas cu pas şi vedem ce se întâmplă. Au mai rămas patru finale şi sper să ne atingem obiectivul, play-off-ul. E dificil, dar trebuie să credem”, a declarat Mattia Montini.

După 3-0 cu Poli Iași, Dinamo a acumulat 25 de puncte, dar a rămas tot pe locul 11. „Câinii” se află în acest moment la șapte lungimi în spatele celor de la Astra, formație aflată pe locul 6, ultimul care asigură prezența în play-off-ul Ligii I.

De partea cealaltă, Poli Iași a rămas pe locul 10 cu 28 de puncte

Rezultatele etapei a XXII-a Liga I

Concordia- FC Botoșani 0-1

Gaz Metan- Astra Giurgiu 1-1

Dunărea- FCSB 1-1

CFR Cluj- FC Hermannstadt 1-1

FC Voluntari- Sepsi 4-2

Viitorul- Universitatea Craiova 0-0

Dinamo- Poli Iași 3-0

Clasament Liga I

1 CFR Cluj 22 13 8 1 36-13 47

2 FCSB 22 12 5 5 41-25 41

3 CSU Craiova 22 11 6 5 37-19 39

4 FC Viitorul 22 10 4 8 25-23 34

5 Sepsi 22 9 6 7 31-23 33

6 Astra Giurgiu 22 8 8 6 29-21 32

7 FC Hermannstadt 22 8 5 9 23-23 29

8 FC Botoșani 22 7 8 7 27-30 29

9 Gaz Metan Mediaș 22 7 8 7 24-29 29

10 Poli Iași 22 8 4 10 26-35 28

11 Dinamo București 22 6 7 9 25-34 25

12 Dunărea Călărași 22 3 9 10 14-24 18

13 Concordia Chiajna 22 4 5 13 16-38 17

14 FC Voluntari 22 3 7 12 25-42 16