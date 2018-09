Medicii au semnat o petiție și au refuzat să mai opereze. Motivul este incredibil! Pur și simplu sunt terorizați de…

Scandal fără precedent în sistemul medical românesc. Mai mulți doctori de la un prestigios spital din Capitală au refuzat să mai intre în sala de operație dintr-un motiv incredibil. (Super oferta de angajare) CANCAN. RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în premieră națională, amănunte șocante din petiția cadrelor medicale care susțin că sunt, pur și simplu, terorizate. (CITEȘTE ȘI: UNUL DINTRE CEI MAI BOGAȚI ROMÂNI, ACUZAT CĂ ORGANIZA ORGII SEXUALE CU MINORE)

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a intrat în posesia unor documente de-a dreptul senzaționale. Mai mulți medici de la Spitalul Universitar din București au semnat o petiție prin intermediul căreia susțin că sunt amenințați de asistentul medical Simion Dan. În consecință, medicii refuză să mai intre în sala de operații atât timp cât asistentul își deșfăsoară activitatea în Blocul Operator.

"Având în vedere atitudinea calomnioasă, agresivă și amenințătoare a asistentului medical Simion Dan, angajat al Blocului Operator Ortopedie, față de cadrele medicale medii și superioare, atitudinea pe care și-a exprimat-o public și în mediile de socializare în mod repetat, considerăm că nu poate exista vreo formă de colaborare în realizarea actului chirurgical atât timp cât Dl. Asistent Simion Dan lucrează în Blocul Operator Ortopedie.

Menționăm că pe data de 25 septembrie acesta este repartizat în programul de zi al Blocului Operator Ortopedie și în condițiile date nu se vor efectua intervenții chirugicale, ceea ce va duce la prelungirea perioadelor de spitalizare și, implicit, a suferințelor pacienților ce așteaptă să fie operați.

Declarațiile calomnioase făcute de Dl. Simion Dan au afectat în mod grav imaginea Spitalului Universitar și a Clinicii de Ortopedie și impactează semnificativ asupra desfășurării normale a activității medicale. În lumina celor de mai sus, vă rugăm să aveți în vedere transferarea domnului asistent într-o altă secție/department, cât și alte măsuri disciplinare care se impun”, se arată în petiția cadrelor medicale.

Mai mult decât atât, colegii de muncă ai asistentului susțin că acesta prezintă un real pericol pentru pacienții spitalului în care își desfăsoară activitatea, din cauza afecțiunii cu care a fost diagnosticat în urmă cu zece ani și despre care el povestea, în urmă cu câteva zile, într-un video postat pe o rețea de socializare. "Am fost diagnosticat acum zece ani cu HIV", a mărturisit asistentul, într-un live pe Facebook.

Asistentul medical i-a acuzat pe medici că iau șpagă

În urmă cu câteva zile, Daniel Simion a postat Facebook un video în care, printre altele, i-a acuzat pe medicii din spitalul în care lucrează că iau șpagă.

"Am venit cu mama să-i fac chimioterapie și n-am reușit să-i fac chimioterapie în spitalul în care lucrez pentru că n-am dat șpagă. Am fost diagnosticat acum zece ani cu HIV. M-a trimis doctorul Cârstoiu atunci să-mi facă tomograf. Nu mi-a făcut, m-a băgat în vestiar și aștepta șpaga de la mine. Nu vă este rușine? Cu mine încercați? Vă bag în pușcărie! (…) Aveți 200 și ceva de milioane salariu și stați cu mâna întinsă. Nu toți! Știți voi care stați cu mâna întinsă. Sunteți niște mizerabili!

”Ați ajuns să luați șpagă și în holul central. Atâtea zile câte voi avea nu veți face ce vreți voi. Nu sunteți niște Dumnezei, sunteți niște milogi care stați cu mâna întinsă. (…) Voi vă uitați în oglindă când plecați de acasă? Vă întrebați ce fel de oameni sunteți? Sunteți mizerabili și n-o să-mi fie frică niciodată. (…) Rușine să vă fie pentru că ce am făcut am făcut pentru voi, pentru pacienți și pentru noi. (…) Și dacă vreți mai intru încă o dată în greva foamei în fața spitalului, dar vă spun că atunci vă veți duce direct la pușcărie. Atunci nu voi mai ceda… până nu veți fi audiați din scoarță în scoarță nu mai plec de acolo”, a spus Daniel Simion.

Asistentul medical a anunțat că vrea să declanșeze o campanie anti-șpagă în spitale.

"Realitatea din spitale este sumbră. Șpaga este încă o practică curentă pe holurile Spitalului Universitar București. Aici mă confrunt cu doctori care preferă să riște sănătatea pacienților pentru această șpagă. Preferă să opereze în camere de operații necurățate, infectate cu bacterii, pentru că procedura de curățenie înseamnă mai puțin timp pentru operații, deci mai puține șpăgi. Mulți doctorii nu respectă legislația. Eu voi fi cu ochii pe ei, însă este nevoie de un minister competent care, odată ce a investigat situația, să vină cu reacții, concluzii și soluții", a mai spus Daniel Simion.

