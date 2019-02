Dan Stamatiu, medicul care și-a împușcat amanta și pe soțul acesteia, în urmă cu trei ani, în Ungaria, este, culmea, revoltat! Pe gardienii de la penitenciarul unde își ispășește condamnarea pentru crimă. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a aflat motivele pentru care doctorul-asasin a depus contestație la Judecătorie și vă prezintă, în exclusivitate, detaliile.

La începutul lui septembrie 2016, știrea a îngrozit România: un medic român și-a împușcat mortal amanta și l-a rănit grav pe soțul acesteia! La scurt timp, criminalul a fost prins. Dan Stamatiu, 54 de ani, medic şef al Secţiei de Pneumologie a Spitalului Erzsébet din localitatea maghiară Sátoraljaújhely, era reţinut pe 1 septembrie, la Cluj. Fugise din Ungaria și avea asupra lui un pistol încărcat, ascuns sub cămaşă.

Dan Stamatiu, prins în România și condamnat

Exact arma folosită pentru a curma viața celei care ar fi fost considerată amanta lui. Într-o suburbie a municipiului Nyíregyháza, Stamatiu a ucis-o pe Valéria, 40 de ani, agent de vânzări la o firmă de farmaceutice, şi l-a rănit grav pe soţul ei, László, antreprenor în construcţii. A tras asupra lor în timp ce aceștia se aflau la masa, în bucătărie, alături de cei doi copii, o fetiță și un băiat, ambii de șapte ani.

Femeia a murit pe loc, soțul ei a ajuns la spital, în stare gravă. Copiii au fost lăsați în viață, iar medicul-ucigaș a plecat în grabă, la volanul unei mașini. Stamatiu s-a întors la Cluj ca să-şi rezolve unele probleme financiare, iar apoi să se sinucidă, după propriile spuse. A fost prins, judecat, iar acum își ispășește pedeapsa în penitenciar. Unde, se pare, are probleme cu gardienii!

A făcut contestație: dreptul la corespondență!

Astfel, criminalul a făcut o contestație, la Judecătoria Satu Mare, în care se plânge, în primul rând, de faptul că nu i s-ar fi respectat dreptul la corespondență. La primul termen, magistrații i-au respins-o, dar doctorul a făcut apel. Și s-a ajuns, astfel, la o decizie definitivă.

Ce a contestat medicul Dan Stamatiu: ”Susțin plângerea formulată, consider că îmi este încălcat dreptul la corespondență recomandată. În aprilie 2018, am cerut, prin cerere tipizată, aprobare pentru 10 plicuri recomandate, pentru a expedia diverse acte unor instituții publice. Agentului cu atribuții de corespondență i-am înmânat plicul, doar după câteva zile mi-a adus de la poștă dovada expedierii acestuia recomandat. Am crezut că prin această cerere mai am aprobate încă nouă scrisori recomandate.

Când am intenționat să expediez a doua scrisoare recomandată, agentul nu a venit să mi-o ridice, fiind nevoit să reclam acest fapt șefului de secție. De la șeful de secție am aflat că respectiva cerere fusese aprobată pentru 10 recomandate, depuse cu o singură ocazie. Pentru alte recomandate, trebuie să revin, cu cerere, pentru fiecare scrisoare în parte. Întrucât trebuia să trimit o recomandată, nu mi s-a luat acest plic, pentru a fi expediat cu mențiunea recomandată deoarece nu formulasem o cerere distinctă.

În 25 mai 2018, am fost transferat la P___O_____ și, la sectorul primire deținuți, agentul a venit la mine și mi-a cerut să-i dau scrisoarea recomandată, în momentul în care urma să mă îmbarc în mijlocul de transport. Solicit judecătorului de supraveghere să anuleze această metodologie torționară, de expediere a scrisorilor recomandate, care mă împiedică la corespondența oficială.”

Nemulțumit și de la o scurtă de iarnă!

”Susțin plângerea formulată și privind modul defectuos de procedură, prin care deținuții pot preda familiei, prin sectorul vizite, obiecte, îmbrăcăminte etc.

Pe 23 aprilie 2018, am cerut, prin cerere tipizată, avizarea predării către familie a unei scurte de iarnă, cu ocazia vizitei primite. Pe 13 mai 2018 am primit vizita fratelui meu. Când m-am deplasat la sectorul vizite, aveam în mână scurta ce urma să i-o redau. Pe secția de deținere, când urma să fim însoțiți la sectorul vizite, agentul m-a atenționat cu nu pot preda, personal, haina. Că ea trebuie depusă la magazia de bunuri a deținuților și numai agenții de acolo au dreptul să o ducă la sector vizite, pentru predare familiei.

Vizita având loc în zi de duminică, la magazie nu era nimeni de serviciu, astfel că nu am putut preda scurta. Solicit judecătorului de supraveghere să anuleze și această procedură de predare către familie a diferitelor obiecte ale deținuților, metodologie care apreciez că este torționară și păguboasă sub toate aspectele. D upă ce m-am transferat la P______ O_____ , la prima vizită a fratelui, i -am predat scurta, fără a fi solicitat prin cerere acest lucru și fără a preda, anterior, scurta la magazie. Același lucru s-a întâmplat și la P______ G_____ , unde nu am avut parte de asemenea tratamente torționare. Mă surprinde că numai la P_______ S___ M___ , există asemenea proceduri”, s-a plâns medicul-asasin în contestația formulată.

Sentință definitivă: contestație respinsă+100 de lei ”amendă”

Instanța a luat act de cele contestate de deținut și a judecat cazul. Iar verdictul nu i-a fost favorabil medicului-asasin, contestația fiindu-i respinsă.

”În baza art. 56 alin. 12 raportat la art. 45 din Legea 254/2013 respinge contestația formulată de contestatorul S_______ D__, fiul lui A_____ și M_____, născut la data de 24.07.1962, în prezent deținut în P____________ S___ M___, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în O_____ ____________________, _________________, împotriva încheierii nr. 64/14.06.2018, a Judecătorului pentru supraveghere a privării de libertate din cadrul Penitenciarului S___ M___.”, este decizia magistraților Judecătoriei.

Mai mult, Dan Stamatiu a fost obligat și la plata cheltuielilor de judecată, în valoare de 100 de lei. Decizia este definitivă.

