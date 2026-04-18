Medicul pediatru Mihai Craiu le vorbește părinților speriați: câte răceli pe an sunt, de fapt, normale la copii

Medicul Mihai Craiu, îi liniștește pe români, în plin sezon al virozelor dar și al imunizării colective. Este cunoscută panica parentală legată de numărul de îmbolnăviri pe an și de imunitate, dar Mihai Craiu vine cu o formulă matematică liniștitoare și evidentă.

Cifrele prezentate de Mihai Craiu pot părea de-a dreptul exagerate, și totuși ele sunt efectiv normale. Medicul face o medie anuală și se folosește de clopotul lui Gauss pentru a explica mai bine fenomenul.

Medicul Mihai Craiu, despre răcelile la copii

Majoritatea copiilor se vor îmbolnăvi de 6 sau chiar 7 ori pe an. Acesta este mijlocul, media. Sunt, într-o parte a acestei medii, cazurile rare care fac doar 2, sau 3 răceli. Indiferent de ceea ce își doresc părinții, adică răceli cât mai puține, lucrurile nu stau chiar așa:

”La preșcolari sunt normale să fie 6 sau chiar 7 pe an . 6 sau chiar 7. Asta este media și 7, strict pentru cei cu formație matematică e așa, o medie a unei curbe gausiene. Adică sunt copii care fac câte două sau trei răceli la grupa mică, cum am vrea cu toții, și noi, doctorii și părinții, să nu răcească des. Odată în septembrie, o dată în decembrie și o dată în martie și gata, a scăpat de răceli. Numai că nu prea se întâmplă așa. ”

Medicul Mihai Craiu prezintă în continuare și celălalte cazuri, din partea cealaltă a mediei, copiii care pare că se îmbolnăvesc într-una. Nici nu s-au făcut bine și iar se îmbolnăesc. Dar și acest lucru este perfect normal:

”Există și normalul la capătul celălalt, în care fac 10-12 răceli. Adică două săptămâni bine, două săptămâni răcit, două săptămâni bine.”

Izolarea nu ajută deloc!

Fie că vorbim de un copil ce răcește aproape de media normală, fie că vorbim de un copil ce răcește foarte des, de obicei părinții greșesc în abordarea problemei. Nu toți copiii sunt la fel, iar dacă episoadele nu sunt grave, părinții nu trebuie să se neliniștească. Medicul pediatru Mihai Craiu sancționează o altă greșeală frecventă a părinților. Izolarea copilului după astfel de episoade, considerând că este un copil extrem de sensibil. Izolarea face mai mult rău decât bine, aceste îmbolnăviri minore fiind un exercițiu pentru imunitate:

” Părinții se stresează și zic, a, are ceva la imunitate, e foarte bolnav, trebuie să-l țin în casă, nu trebuie să-l mai duc la sport, nu trebuie să… Asta nu ajută deloc. De ce? Pentru că afecțiunile astea acute minore sunt un exercițiu necesar pentru sistemul imunitar”

