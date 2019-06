Mega-scandal în familia unui cunoscut afaceristi din București. M.C., fiul renegat, lansează acuzații grave împotriva tatălui. Tânărul susține că părintele său l-ar fi bătut, l-ar fi izgonit din casă și că vrea să îi facă rău. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă declarații super-exclusive. (Cel mai bine platit job din București)

M.C. a decis să rupă tăcerea. Rămas pe stradă alături de soție și doi copii, bărbatul nu mai suportă chinul și face un apel disperat la părintele lui, care l-ar fi renegat.

(VEZI AICI: DETALII ULUITOARE DIN PROCESUL CELEBRULUI INTERLOP FANE CĂPĂȚÂNĂ)

În tot acest timp, tatăl locuiește într-o vilă impunătoare din Capitală și conduce mașini de lux. Are o situație financiară de invidiat și ar derula mai multe afaceri alături de actuala parteneră, cu care are alți doi copii. (Poți câștiga 10.000$ în fiecare lună!)

“Vreau doar să…”

Dintr-o căsătorie anterioară, omul de afaceri mai are cinci copii, printre care și M.C., cel care a acceptat să-și spună povestea, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

“Nu știu ce are cu mine… Îmi este teamă de ce va urma, pentru că îl consider foarte periculos atât pe el, cât și pe mama mea vitregă. Acești oameni caută să-mi distrugă viața, familia, copiii… Nu știu ce are de gând cu mine… Pur și simplu, eu vreau doar să intru în domiciliul meu, în casa părintească, unde am copilărit, dar nu-mi dau voie. A pus să mă bată. M-au bătut mereu când am venit la adresa respectivă. Tatăl și mama mea vitregă au foarte mulți bani. Se ocupă cu construcții, face ilegalități nenumărate… ”, ne-a declarat M.C..

(CITEȘTE ȘI: FIUL SCRIITORULUI ANDREI PLEȘU A FOST FILAT DE ”UMBRELE” SERVICIILOR ÎNCĂ DIN TOAMNA LUI 2018)

“Sunt pe străzi de patru ani!”

Fiul renegat nu dorește, susține el, banii familiei, ci doar că poată locui în casa părintească, la ridicarea căreia ar fi contribuit din plin. În urmă cu ceva timp, cu poliția alături, a încercat să intre în casă, dar actuala parteneră a tatălui său i-ar fi interzis. Asta în condițiile în care în buletin este trecută adresa unde este construită vila, iar oamenii legii i-ar fi dat dreptate.

“Nu vreau averi, vreau doar să intru în domiciliul meu cu soția și fetele minore. De patru ani sunt pe străzi, nu am unde să mă duc, am plătit chirii, muncesc din greu… Nu vreau bani, nu vreau averi, vreau doar să intru în casa unde am copilărit, unde am contribuit cu bani, i-am ajutat cât timp am lucrat”, ne-a mai spus M.C..

Un frate i-a murit în pușcărie!

Disperat, fiul omului de afaceri trage un semnal de alarmă și îi aduce aminte tatălui că și-ar mai fi renegat alți doi copii. Ulterior, unul dintre frați a murit, iar sora ar fi ajuns în ultimul hal în Anglia.

“M-a scos afară de la muncă pentru că nu mai doream să fac ce fac ei. Din cauza asta am fost izgonit din familie. Am încercat de nenumărate ori să-i fac să înțeleagă că nu se mai poate pe străzi. Mai ales că au un exemplu în familie. Mi-a murit un frate tot din cauza faptului că a fost izgonit din casă. A murit la pușcărie. Cred că același lucru vrea să-mi facă și mie, să nu mai exist. Sora mea, tot la fel, este prin Anglia, a ajuns într-o situație foarte dificilă, cu doi copii minori… Tot la fel, bătută, traumatizată și gonită din casă”, ne-a mai dezvăluit M.C..

(NU RATA: FRATELE LUI FANE SPOITORU RUPE TĂCEREA DUPĂ CE CUNOSCUTUL ION BOSCHET A FOST ”MĂCELĂRIT” ÎN SCARA BLOCULUI)

“Vreau să înțeleagă că sunt copilul lui!”

Tânărul a continuat cu dezvăluirile cutremurătoare. “Ei știu foarte bine ce-mi doresc. Vreau să înțeleagă că sunt copilul lui și că am o situație gravă. Vreau doar să intru în domiciliul meu. Mama mea bună este despărțită de tatăl meu de vreo 30 de ani. E foarte bolnavă, are un salariu de femeie de serviciu, locuiește într-o singură cameră”, a spus fiul afaceristului.

(VEZI AICI: TEMUTUL TRAFICANT DE DROGURI A CERUT PROTECȚIE ÎN ÎNCHISOARE DE TEAMA LUI NUȚU CĂMĂTARU!)

Afaceri de milioane

În final, M.C. a dezvăluit și cum ar fi ajuns tatăl lui și actuala parteneră să aibă o avere de invidiat.

“Tatăl și mama mea vitregă dețin foarte mulți bani datorită afacerilor. S-au ridicat financiar foarte mult. Acum este milionar! Nu sunt deloc cinstiți! Sunt niște șarlatani care păcălesc oamenii într-un stil barbar. M-am decis să demasc tot, nu mai e cale de întors”, a încheiat tânărul.

(NU RATA: DOCUMENTE ȘOCANTE DIN DOSARUL MILITARULUI CARE ȘI-A MĂCELĂRIT IUBITA LA MANICHIURĂ)