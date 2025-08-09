Meko a combinat o blondină focoasă. Are soţie, amantă, dar tot nu-i ajunge!

Cine-l cunoaște pe Meko, știe deja că dincolo de pumnii bine țintiți din ring, campionul RXF pare să fie campion și la…cuceriri. Dacă în cușcă adversarii se schimbă la fiecare gală, în viața personală pare să fie același scenariu, doar că rolurile feminine sunt tot mai variate și mai spectaculoase. CANCAN.RO are imagini de senzație cu noua domniță care i-a căzut în plasă luptătorului.

De data asta, Meko a fost surprins la masă cu o nouă prezență feminină: Beatrice, o blondă sexy, cu trup bine lucrat la sală, forme apetisante și muuulte tatuaje. Beatrice nu e doar o frumusețe anonimă, ci este o apariție constantă la galele RXF, ceea ce înseamnă că, fie are un interes foarte mare pentru sporturile de contact, fie…pentru un anumit sportiv.

Se pare că între cei doi s-a creat deja o chimie vizibilă chiar și pentru cei mai sceptici privitori, însă întrebarea este: cum reușește luptătorul să se împartă între Irina, mama copilului său, Rebeca, o altă femeie cu care se afișa destul de des, iar acum cu…Beatrice?

Meko a „marcat” cu Beatrice de la RXF

Trei? Patru? Am pierdut șirul. Problema (sau farmecul) e că nu mai știm exact la ce “număr” de cuceriri a ajuns Meko. Ultima oară când am făcut inventarul, în jurul luptătorului gravita Irina, mama copilului său, pe care acesta a spus în repetate rânduri că o iubește, iar ea îi mai iartă pornirile de crai care pare că nu se mai satură de domnișoare frumoase. În paralel, Rebeca, o altă domniță atrăgătoare, părea să fie o prezență constantă în viața lui Meko. Deh, unde-s două, încape și a treia, după calculele luptătorului. Ba chiar la un moment dat, zvonurile vorbeau și despre o a treia domnișoară, misterioasă, care ar fi apărut în viața sa. Și totuși, iată că acum Beatrice intră în scenă.

Blondă, sexy, tatuată, i-a sucit mințile rapid lui Meko. Cum reușește luptătorul să gestioneze meciurile, business-urile, plus o viață amoroasă cu atâtea fire narative paralele, nu știm. Dar el pare că a găsit secretul! Pentru un bărbat obișnuit, două relații simultan ar fi deja greu de jonglat. Pentru Meko, pare să fie vorba de un adevărat turneu emoțional, cu multiple etape, în care toate femeile din viața lui așteaptă cuminți să se bucure de prezența lui. Iar cu Beatrice în peisaj, scenariul devine și mai picant. Cei doi au sosit în bolidul luptătorului la localul unde urmau să petreacă o seară romantică, iar el a luat-o tandru de umăr, de zici că ar forma un cuplu de multă vreme. Dacă analizăm puțin imaginile cu cei doi, de la terasa unui local, putem vedea că se simt tare bine unul în compania celuilalt. Unde va duce toată această poveste? Rămâne de văzut! Poate în curând Meko va “lovi” din nou, cu a patra (ori a cincea) cucerire!

